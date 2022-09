Brodocentru Sisak prijeti stečaj i otpuštanja jer nije otvarao e-pretinac

Brodocentar Sisak, jedino hrvatsko riječno brodogradilište, moglo bi otići u stečaj, a deset njegovih djelatnika ostati bez posla, i to sve zbog ovrhe koja je prošla nezapaženo, jer ju je sud poslao u e-pretinac tvrtke (sustav e-Građani), koji u Brodocentru nisu otvarali pa im je zbog ogluhe ovršen i blokiran račun. Naime, Financijska agencija podnijela je prijedlog za otvaranje stečajnog postupka za Brodocentar Sisak d. o. o., koji je u stopostotnom vlasništvu Lučke uprave Sisak, zbog neizvršenih osnova za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana, u iznosu od 477.175,67 kuna.

Dugogodišnji spor

Kako doznajemo, do svega je došlo zbog dugogodišnjeg spora s jednom tvrtkom, a vezano za remont broda koji i dalje stoji na sisačkom navozu jer ga tvrtka odbija preuzeti. U tom sporu tvrtka je zatražila povrat uplaćenog novca, sud je prijedlog ovrhe poslao po proceduri Brodocentru Sisak, ali u e-pretinac, koji ta tvrtka inače ne koristi. Stoga nisu ni uložili žalbe.

– Zaposlenici nisu taj e-pretinac otvorili, a nismo ništa dobivali od suda napismeno, što nam je nevjerojatno. I nismo ni znali za zahtjev za isplatu dok nismo u banci u svibnju doznali da nam je račun blokiran. Nismo ni znali da se postupak vodi, a i presude zbog ogluhe stigle su u e-pretinac te nam je blokiran račun – kaže nam Ivica Štefičić, ravnatelj Lučke uprave Sisak, dodavši da su tek tada saznali da su im nalozi za ovrhe, na koje su imali pravo žalbe, kao i same konačne presude stigle u njihov e-pretinac.

– Odmah smo sudu uložili žalbe na presude, dvije su odmah usvojene jer se sudski spor s tvrtkom vodi otprije, no za treću žalbu od svibnja nema još rješenja. Mi smo likvidni, imamo ugovor s državom i novac nije problem, no ispada sada da ne možemo plaćati ništa osim plaća. Mislimo da je u poslu s tom tvrtkom sve u redu i tako nastupamo na sudu, no ako se naša žalba na ovrhu usvoji, bit će sve u redu, a ako ne, izgleda da idemo u stečaj unatoč svemu – kazao je Štefičić.

Zbog svega toga djelatnicima kasne i plaće, koje se isplaćuju bez troškova prijevoza i prehrane.

Podrška Ministarstva

– S obzirom na važnost koju Brodocentar Sisak ima sa svojom djelatnošću, Ministarstvo će pružiti podršku Lučkoj upravi Sisak, u čijoj je nadležnosti, da poduzme aktivnosti kako bi se Brodocentar reorganizirao s ciljem poboljšanja poslovne učinkovitosti. Navedeno stanje posljedica je spora koji se vodi između Brodocentra i stranke te je u postupku rješavanje navedene situacije – rekli su nam iz Ministarstva prometa.

