Brod koji se zabio u most u Baltimoreu već je ranije izazvao nesreću? Traga se za šestero nestalih radnika

Šest osoba i dalje se smatraju nestalima nakon što se most tijekom noći urušio u američkom gradu Baltimoreu, potvrdile su to vlasti ovog utorka. Most se u trenutku bio srušio nakon što se teretni brod zabio u njega, a sve se izgodađalo oko 1.30 sati u noći. Više vozila u trenutku je palo u rijeku Patapsco, nakon čega je krenula velika akcija spašavanja.

Službenik FBI-a Bill DelBagno potvrdio je kako je ovaj slučaj bio nesreća, a ne posljedica terorističkog napada. Dvije osobe su i bile spašene nakon pada mosta, dok se za šestero nestalih vjeruje da su bili radnici koji su popravljali most u vrijeme nesreće. Na konferenciji za medije koju su održale vlasti guverner Marylanda Wes Moore potvrdio je kako se brod prije nesreće kretao velikom brzinom.

- Posada je poslala signal uzbune, ali je brzina broda bila prevelika da bi se nesreća izbjegla - objasnio je.

- Jako sam zahvalan za ljudi koji su uspjeli zaustaviti automobile koji su se kretali prema mostu, nakon što su dobili signal upozorenja. Ti ljudi su heroji - poručio je Moore.

Vjeruje se kako je više vozila upalo u rijeku nakon pada mosta, a jedan od njih je i velika prikolica. Veći problem vide upravo u radnicima koji su u vrijeme nesreće radili na reparacijama, a trenutno se ne zna gdje su.

Inače, The Guardian navodi kako ovo nije prvi put da je taj isti brod sudjelovao u nesreći. Teretni brod od 290 metara s kapacitetom od 10.000 kontejnera Dali također je još 2016. bio u nesreći kada je napuštao luku u Antwerpu u Belgiji. U tom incidentu pramac broda se navodno okrenuo, zbog čega je brod okrznuo bok obale, no nije bilo ozlijeđenih osoba. Prema Vessel Finderu, za tu se nesreću krivio kapetan broda.

Iako se očekivalo kako je brod imao određene nedostatke zbog čega se i zabio u most, guverner je na današnjoj konferenciji za medije novinarma odgovorio kako je na brod bio ''prema propisima''.

