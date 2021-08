Britanski vojnik u Afganistanu izgubio obje noge i sada se pita je li bilo vrijedno toga

Bivši britanski vojnik Jack Cummings teško je stradao u Afganistanu. Ozlijeđen je u eksploziji bombe prije 11 godina.

Cummings je bio u komi nekoliko mjeseci nakon tog događaja, a u eksploziji je ostao bez obje noge. Britanac je za Sky News rekao kako mu je žao Afganistana, a žali i zbog toga što su žrtve zapadnih vojnih snaga ''bile uzaludne''.

Upitali su ga kako komentira izjavu premijera Borisa Johnsona koji je kazao kako žrtve britanskih vojnika tijekom dva desetljeća nisu bile uzaludne.

– Je li vrijedilo? Rekao je da britanski vojnici nisu umrli uzalud, no mislim da to nikada neće reći u lice ožalošćenim majkama, ženama ili očevima. Izgubio sam noge, nikada više neću hodati i do kraja života sam vezan za invalidska kolica – rekao je Cummings za Sky News.

Ne želi da ga pogrešno shvate jer je, kako kaže, znao rizike kad se prijavio da služi u vojsci.

– Bio sam ponosan na to što služim svojoj zemlji – dodao je.

– Uistinu sam osjećao da ono što činim radi razliku u Afganistanu. Pronalazak svake bombe spašavao je živote. A sada vidjeti talibane... to je užasno...

Znao je da vojska ne može ostati zauvijek u zemlji, no ostao je bez riječi kad je vidio kojom su lakoćom talibani vratili vlast.

Poželio je sreću padobrancima koji su otišli u Afganistan sudjelovati u evakuaciji i nada se da će izvući što više ljudi, uključujući i prevoditelje koji su im pomagali.

– Ako netko zaslužuje da bude slobodan i živi u miru u Velikoj Britaniji, onda su to prevoditelji koji su pomagali zapadnim snagama – dodao je za kraj.

Cummings je prije tri dana objavio i tvit u kojem je napisao kako su njegovi prijatelji uzalud ginuli.

"Je li vrijedilo? Vjerojatno nije. Jesam li bez razloga izgubio noge? Čini se da je tako. Jesu li moji prijatelji ginuli uzalud? Jesu", napisao je i dodao kako je ljutit i tužan.

Was it worth it, probably not. Did I lose my legs for nothing, looks like it. Did my mates die in vain. Yep. On my 11th Bangaversary it’s a very somber one. Many emotions going through my head, anger, betrayal sadness to name a few…. pic.twitter.com/xNkjZ9qqe6