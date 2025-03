Britanski plaćenik osuđen na 19 godina zatvora radi 'glupe ideje': Prvo ga čeka vrijeme u zatvoru pa u kaznenoj koloniji

U ruskoj regiji Kursk je u studenom prošle godine uhvaćen 22-godišnji Britanac James Scott Rhys Anderson pa je osuđen na 19 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za terorizam i plaćeništvo u borbi za Ukrajinu. Ruski sud je objavio kako je odluka donesena nakon zatvorenog suđenja na kojem je svjedočio ukrajinski vojnik iz iste jedinice. Naime, Anderson će prvih pet godina služiti u zatvoru pa će zatim ostatak kazne provesti u kaznenoj koloniji.

Ukrajinske trupe prešle su granicu u regiju Kursk prošlog kolovoza i još su tamo, unatoč ruskim naporima da ih natjeraju na povlačenje. Britanac je optužen kako je tamo stigao kao dio oružane skupine koje su navodno bile uključene u "kaznene radnje protiv civila". Ruski mediji su objavili i videe na kojima se vidi da je 22-godišnjak u lisicama i u kavezu, što je uobičajen prizor u ruskim sudskim postupcima.

