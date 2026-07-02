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LJETO U SPLITU

Splitska hitna vikendom zatrpana pozivima. Za sve je zaslužan opasan trend među mladim strancima

Split: Postavljene obavijesti o pravilima ponašanja u Dioklecijanovoj Palači
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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VL
Autor
Žaklina Jurić/Hina
02.07.2026.
u 10:27

Posebnu evidenciju o traženju izlazaka na teren djelatnika Hitne medicinske pomoći ne vode, no zato uspoređujući dosadašnja iskustva kažu da se ova godina ne ističe posebno u negativnom smislu.

Splitsko-dalmatinski Zavod za hitnu medicinu tijekom lipnja je imao više od 50 poziva na intervencije zbog alkoholiziranosti koja je posljednjih godina, posebno u ljetnim mjesecima, sve prisutnija na ulicama Splita, a neslužbeno se doznaje kako je najčešće riječ o mladim stranim turistima. Po dolasku na mjesto intervencije zatečena su 44 pacijenta, ​dok ih osam nije ​bilo pronađeno nakon dolaska na mjesto intervencije. Od njih 44, dvoje su bile maloljetne osobe. 

Najviše alkoholiziranih zbog kojih Hitna mora intervenirati na cesti, kako se neslužbeno doznaje, su mladi strani turisti koji ljeti preplave grad, pa nije rijetkost da ih građani tijekom ranog jutra i odlaska na posao zateknu da leže nasred ceste zbog čega zovu hitne službe. Od dana u tjednu kada se najviše bira broj Hitne su dani vikenda jer u to vrijeme mladi turisti biraju "pub crawl" kada u organiziranim turama s vodičem idu od kafića do kafića i piju koktele i ostala alkoholna pića.

​U Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj se doznaje da kada policija tijekom postupanja ili rada na terenu uoči da je nekome potrebna liječnička pomoć, zatraže izlazak ekipe ​Hitne medicinske pomoći koja će pregledati osobu. ​Posebnu evidenciju o traženju izlazaka na teren djelatnika Hitne medicinske pomoći ne vode, no zato uspoređujući dosadašnja iskustva kažu da se ova godina ne ističe posebno u negativnom smislu.

​"Važno je ukazati na činjenicu koja je navedena u Statističkoj analizi Turističkog prometa na području Grada Splita u 2024. godini, a to je da su turisti između 18 do 24 godine ostvarili najveći broj noćenja (660.547) što potvrđuje da mlađa populacija i dalje dominira turističkim prometom​", naglašavaju u policiji.
Ključne riječi
Hitna turisti mladi Split

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