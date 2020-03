Brinu se o psima iz azila, a gradit će i park za životinje

Oni uče zašto je važno udomiti psa, kako žive napuštene životinje u azilu i koliko truda ulažu volonteri da bi im pružili topli dom. Razvijaju empatiju i postaju odgovorniji građani. Oni su učenici OŠ Višnjevac iz istoimenog osječkog prigradskog naselja, a u sklopu nastave građanskog odgoja volontiraju u azilu za pse. Štoviše, potaknuti tim iskustvom osmislili su i zabavni park za životinje u svome naselju, no za njegovu realizaciju ipak trebaju pomoć odraslih pa je na potezu lokalna zajednica.

– Evo kako se svijet čini ljepšim mjestom za sve oko nas! Uče o odgovornostima i obavezama skrbnika pasa, važnosti udomljavanja, kao i kako pomoći napuštenim životinjama, a gradit će i park. Nije li to za svaku pohvalu? – ponosni su na njih u Udruzi Pobjede, koja skrbi o osječkom azilu za pse. Najponosnija je pak profesorica Silvija Vukašinović.

– Naš sat građanskog odgoja nije običan sat: sastavljen je od projekata, timskog rada, debata, simulacije suđenja, priprema za pisanje brošura... I što je osobito važno, a rijetkost je, nastojimo detektirati probleme lokalne zajednice – započinje profesorica Vukašinović. Ističe kako je to prava priprema osmaša za srednju školu, ali i život općenito. Složen je to posao, kojemu je temelj Projekt građanin, a uključuje čitav niz dimenzija – od gospodarske, demokratske, ljudskih prava i interkulturalnosti do ekologije. Učenici rade u lokalnoj zajednici, odnosno volontiraju u dječjem vrtiću, a sami su izrazili želju pomagati i psima u azilu.

– Suočili su se tamo s različitim problemima, kao što je mnoštvo pasa u azilu, a djeca su zaista razvila empatiju prema živim bićima, prema malenima i životinjama – ističe naša sugovornica.

Iz njihova je mjesta, inače, i Alenka Medak koja im je pokazivala kako se ponašati prema životinjama. Ta je diplomirana ekonomistica, inače, osmislila projekt “Odgovorna briga za ljubimce i okoliš” kojim upozorava, primjerice, i kako “izmet nije gnojivo”. A baš se sa psećim izmetom “bore” i u OŠ Višnjevac, čijim velikim dvorištem građani svakodnevno šetaju pse – i ostavljaju “dokaze”. Znakovi upozorenja građanima, koje su izradili sami đaci, pokidani su.

– Nakon posjeta azilu učenici su došli na ideju da izgrade pseći park, po mogućnosti u okviru školskog dvorišta. No, ako za to ne uspiju pridobiti javnost, u obzir će im doći i neka druga lokacija u Višnjevcu. U našem mjestu pseći park još ne postoji. Sami su fotografirali lokacije gdje mještani šetaju pse i izmet koji ostaje iza njih, pratili su jesu li koševi puni i koliko se česte prazne... Sve su to sami istraživali, ja ih samo vodim i pokazujem kako doći do rezultata i ostvariti projekt – kaže S. Vukašinović.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Škola ima keramičku peć pa su se učenici dosjetili kako bi mogli prodavati svoje proizvode od keramike i tako kupiti žicu za park.

– Crtali su kako bi napravili zabavni park za životinje, obojili bi palete, napravili klupe... Oni uređuju prostor, ne “vise” samo na internetu. Neće ga onda ni devastirati, osjećat će se uvaženima i poštovanima pa će ga i čuvati – uvjerena je ova profesorica, koja dodaje kako je i vrtić uz školu bio ideja učenika građanskog odgoja.

– Mi smo tihi i radimo, ali korisni smo i djeca su zadovoljna – zaključuje.

Prva je to škola u Osijeku koja je uvela građanski odgoj kao izborni, a ne izvannastavni predmet.

– Od početnih 14 učenika 2014. godine, danas ih na tom satu sjedi 45. Najbolji je to pokazatelj kvalitete rada, ostvarujemo zavidne rezultate i dosežemo visoku svijest – ističe ravnatelj Dane Končar koji je ipak pobornik toga da se pseći park izgradi izvan okvira škole.