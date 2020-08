'Brine me početak škole. U razrede će i djeca koja su bila na vrlo rizičnom putovanju'

Drama s maturalcima se nastavlja. Problemi su počeli kad i korona, ali dodatna zavrzlama dogodila se prije tjedan dana kad je Nacionalni stožer civilne zaštite, taman uoči masovnijih polazaka, objavio da višednevna školska putovanja smatra vrlo rizičnima.

Proljetos se to odnosilo na inozemstvo, a sada na sva višednevna školska putovanja. Sve je, pak, začinjeno preporukom Stožera da se višednevnu izvanučioničku nastavu i odgodi do daljnjeg, točnije do poboljšanja epidemiološke situacije.

Brine ih početak škole

U neprilici su se našli i roditelji i škole i agencije. Gotovo polovica maturalnih putovanja na koja su tisuće djece trebale krenuti dan, dva nakon te objave Stožera, otkazana je na inicijativu zabrinutih roditelja, a u nekim su slučajevima takvu odluku naprečac donijeli sami ravnatelji. Ništa manje problema nema ni tjedan kasnije, kada se trebala održati većina preostalih školskih putovanja, što prebačenih s proljetnih termina, što onih koji su i bili planirani za ovo vrijeme godine.

– Sve je ispalo katastrofa. Razred moje kćeri proljetos je trebao ići u Španjolsku, prebacili smo to na Jadran u rujnu, na dvije dalmatinske destinacije. Ali promijenila se epidemiološka situacija i nas nekoliko roditelja djecu neće pustiti da idu. Ali ostali idu. Mi nemamo zakonske osnove da dobijemo povrat novca, jer riječ je samo o preporuci Stožera, a ne znamo ni za koje razdoblje bi se putovanje moglo odgoditi kad nastava počinje za tjedan dana. No trenutačno me od svega najviše brine početak škole. U razrede će doći i djeca koja su bila na maturalcu. Dakle, i netko tko je bio na vrlo rizičnom putovanju, kako je objasnio Stožer. Pa kako će izgledati taj početak školske godine? I ta će djeca u klupe? Zar to sve skupa nije malo neozbiljno – ljuti se jedna zagrebačka mama

. Ni u agencijama nemaju lijepih riječi za razvoj situacije s maturalcima. Naročito ih ljuti što su upute izdane u zadnji tren iako je broj novozaraženih rastao danima prije toga.

– Svi smo u jako nezgodnoj situaciji, dovedeni pred svršen čin. Pritom, dok god se radi o ‘preporuci’, a ne o zabrani, nema pravne osnove da se ljudima novac vrati. Zašto bi neki hotel koji uredno prima goste vraćao novac? Ravnatelji koji su zabranili da se ide na maturalac sad su dovedeni u situaciju da, teoretski, oni mogu biti tuženi za naknadu štete. Cijeli niz problema, zbog jedne nedorečene i zakašnjele odluke – kaže Boris Žgomba, predsjednik udruženja agencija pri HGK.

Dodaje da agencije nastoje naći kompromisna rješenja.

Nema samoizolacije

U pitanju je, inače, desetak tisuća učenika koji su krajem kolovoza i početkom rujna trebali na putovanje. Koliko ih je uistinu i krenulo u proteklom tjednu i koliko će ih krenuti u idućim danima, nema još informacija. Ali, ni brojka ni problem nisu mali. No u Ministarstvu obrazovanja smatraju da sve to s njima nema veze. Očekuju da učenici po povratku sa školskih putovanja normalno sjednu u klupe. Kratko poručuju da je na nastavnicima i učenicima da školska putovanja proteknu uz odgovorno ponašanje, te da učenici nakon povratka neće u samoizolaciju.

Također, podsjećaju da Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije organizator školskih putovanja, već da ‘o navedenom odlučuju škola i roditelji’. Prema tome, napominju, o maturalnim putovanjima ne vode evidenciju. Za nejasnoće vezane uz raskid i izmjenu ugovora o putovanju u paket–aranžmanu upućuju na propise iz nadležnosti Ministarstva turizma i sporta, što mnogim roditeljima postaje sporedno nakon vijesti iz Dubrovnika o prvim zaraženim maturantima iz Zagreba