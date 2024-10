Brat tragično stradalih Kate i Stipe kraj Dubrovnika: Otkud odjednom novi svjedok?

U travnju ove godine, Dubrovnik je potresla nezapamćena tragedija. Na Jadranskoj magistrali život su izgubili brat i sestra, Katarina (19) i Stjepan (21) Đerek, u stravičnoj prometnoj nesreći koja je zavila cijeli grad u crno. Njihova smrt ostavila je dubok trag, a obitelj i prijatelji još uvijek pokušavaju pronaći smisao i pravdu za ono što se dogodilo. Ova tragedija posebno je odjeknula zbog okolnosti nesreće i sudske bitke koja je uslijedila.

Danas, na dubrovačkom sudu, zakazano je drugo ročište suđenja protiv Klevisi Ymeri, Albanke optužene za izazivanje prometne nesreće. Pred ključno ročiste ogasio se njihov brat Viktor Đerek na stranici ‘Pravda za Stipu i Katu‘. Viktor se pita zašto se odjednom pojavio novi svjedok, Jonuz Alija, koji je bio suvozač u automobilu ispred vozila koje je izazvalo nesreću, i zašto nije ranije spomenut. Također izražava sumnje u vezi s BMW-om kojim je Klevisi Ymeri upravljala, jer vozilo nije smjelo biti korišteno od treće osobe.

"Trebalo mi je malo vremena da bacim refleksiju na stvari koje su se dogodile na prvom ročištu, počevši od nove pojave svjedoka koji bi na sutrašnjem ročištu trebao biti saslušan, te doveden, prema navodima odvjetnika okrivljene, “o svom trošku”. Postavljam si niz pitanja…Otkud se sada odjednom pojavio svjedok Jonuz Alija, koji se nalazio na suvozačevom mjestu u Mercedesu ispred Klevisinog BMW-a, a kojeg je ona pratila u radnji pretjecanja bez da se uvjerila može li istu radnju obaviti na siguran način, bez da sebe ili ikog drugog dovede u opasnost? Zašto se ta osoba nije spominjala sve do sada? Od samog početka tragedije znali smo za svjedočanstvo sada, nažalost, poginulog pomorca Marka Topića, koji je jasno opisao tijek nesreće.

>>> FOTO Katarinu i Stjepana autom ubila Albanka, njihov brat poveo prosvjed: Majica koju je nosio pred sudom slama srca

Sada se pojavljuju nova pitanja vezana uz okolnosti nabavke vozila BMW koje je prouzročilo nesreću. Prema informacijama iz leasing tvrtke, vozilo je bilo posuđeno gospodinu s namjerom testiranja prije kupnje, no nikada nije dana dozvola da ga koristi treća osoba. Nakon početnog dogovora, leasing tvrtka više nije mogla stupiti u kontakt s osobom kojoj je vozilo dano, a postoje i problemi s neispunjenim financijskim obvezama. Leasing tvrtka također navodi sumnje o krivotvorenju dokumenata i nezakonitom odjavljivanju vozila iz registra. Sve to otvara dodatna pitanja o okolnostima pod kojima je vozilo bilo u prometu i o odgovornosti onih koji su u tome sudjelovali. Mnogo je nejasnoća, ali vjerujem da ćemo, korak po korak, doći do istine koju dugujemo Kati i Stipi" napisao je u svojoj objavi Viktor Đerek.