Branko Bačić: 'Pozivam Milanovića, koji radi kaos, neka preda ostavku i zakonito se kandidira!'

U Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu okupili su se splitski HDZ-ovci, a pridružio im se i Branko Bačić koji će predvoditi izbornu listu HDZ-a u 10. izbornoj jedinci.

– Putujem cijelom Hrvatskom. Ono što ja vidim je stabilna država, uređeno društvo gdje naši sugrađani rade, primaju nikad veće plaće, a naši umirovljenici primaju nikad veće mirovine. Vidim državu u kojem normalno funkcionira i lokalna vlast, gdje se ljudi pripremaju za turističku sezonu, a kad uđete u političku utakmicu vidite da Zoran Milanović i SDP nastoje napraviti kaos na način da najviši državni dužnosnik ruši i krši Ustav. To prenose i strani mediji, kako je kod nas kaos, a to čitaju i naši budući turisti. Pozivam Milanovića i SDP da prestanu s pokušajima razdora, ako Milanović želi biti mandatar mi ga u HDZ-u pozivamo neka da ostavku i bude zakoniti kandidat, a ne ovako da sudjeluje u izbornom procesu i grubo zakon i ustav i stvara situaciju u kojoj se ljudi dijele na nečemu što bi trebao biti praznik demokracije – rekao je Bačić i koji je istaknuo postignuća aktualne vlade.

– Rast prosječnih plaća preko 60 posto, rast mirovina 60 posto, rast minimalnih plaća preko 100 posto. U isto vrijeme, nikada veći broj zaposlenih otkada postoje mjerenja i u isto vrijeme nikada manji broj nezaposlenih. Uvjereni smo u naša postignuća, da imamo najbolji kadar, najbolje programe koji će i u budućnosti nudi samo najbolje za Hrvatsku. Uvjeren sam i da ćemo pobijediti, a posebno sam uvjeren da ćemo tu pobjedu izvojevati ovdje, u X. izbornoj jedinici – rekao je Bačić.

Andro Krstulović Opara je dodao kako su se okupili da bi se podsjetili an ono na što su ponosni.

– Ponosni smo na našu radišnost, rano ustajanje, rad, pristojnost, smjernost i poniznost. Sve ono što druga strana nema. U Splitu se niti jedan novi projekt ne događa jer gradonačelnik ne želi otići u Vladu i predložiti novi projekt. Oni nas pokušavaju dijeliti parolom "Ili HDZ ili Hrvatska", to radi i Milanović, dijeli ljude – istaknuo je Krstulović Opara i dodao kako su na njihovoj listi ljudi koji su se zalagali za jugoslavenski jezik.

Tomislav Šuta predsjednik splitskog HDZ-a pojasnio je kako HDZ Grada Splita organizira skup za svoje članstvo.

– Izbori su ispred nas. Ovim skupom želimo pokazati snagu, da smo stranka koja nudi stabilnost i gospodarski razvoj. To je razlog zbog čega ćemo ostvariti pobjedu. U odnosu na drugu stranu koja nudi nestabilnost, nesigurnost i narušavanje cijelog sustava RH. Ono što evidentno u Splitu, politika koju provodi gradonačelnik Puljak, vidimo da je to jedan od najlošijih gradonačelnika u povijesti grada Splita, koji samo brine o četiri fotelje koje je ispregovarao, a nije bio u stanju odraditi dva metra ceste – poručio je Šuta i zaključio da Puljak nije pripremio nove projekte nego realizira one koje mu je pripremio HDZ dok je bio na vlasti.

– Puljak i predsjednik RH su ljudi koji ne biraju sredstva, koji su govorili jedan protiv drugog. Zanima ih samo interes i fotelje – rekao je Šuta. Prisutni su i general Damir Krstičević, kandidat na listi HDZ-a u X. izbornoj jedinici i Ante Sanader, politički tajnik HDZ-a.

