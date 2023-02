Branio HGSS-ovce na Platku: Slomili su mi ruku, moja partnerica ima krvarenje u plućima

Prošlog vikenda na Platku tri MMA borca brutalno su pretukla dvojicu muškaraca i jednu djevojku. Prema riječima svjedoka, u jednom su trenutku prilikom driftanja nedaleko od baze HGSS-a pri čemu je njihov automobil zapeo u snijegu. Upitali su jednog od djelatnika službe spašavanja da im pomogne izvući automobil, no on je procijenio da to nije moguće, nakon čega je počela 20-minutna tučnjava u kojoj su teško ozlijeđene tri osobe.

"Oni su htjeli ubiti tog čovjeka", rekao je za Dnevnik.hr muškarac koji se u nedjelju, sa svojom partnericom, umiješao u sukob i spasio djelatnike HGSS-a. Kazao je da se i sam više od 20 godina bavi borilačkim sportovima, a iz tučnjave je izašao sa slomljenom rukom. "U jednom sam se trenu borio s trojicom. Maknuo sam od HGSS-ovca onog koji ga je nokautirao" ispričao je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njegova je partnerica zadobila četiri udarca, a nakon liječničkog pregleda, utvrđeno joj je krvarenje u plućima.

"Plakao sam dok sam gledao snimku nadzorne kamere" rekao je svjedok Dnevniku. Prema njegovom mišljenju, MMA borci bili su pod utjecajem droga i alkohola. Smatra kako bi ih trebalo sankcionirati kao primjer drugima, da se ovakav događaj ne ponovi.

VIDEO Nemojte im ju davati: Ove ljudske namirnice opasne su za kućne ljubimce!