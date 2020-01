Božinović: Splitska policija je djelovala promptno i profesionalno

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović održao je u Splitu radni sastanak s načelnikom splitske policijske uprave i užim kolegijem te se posebno osvrnuo na slučaj koji je Split potresao prije točno tjedan dana, odnosno trostruko ubojstvo koje je počinio Filip Zavadlav.

- Sastanak je potvrdio ono što sam već nekoliko puta komunicirao, policija je u ovom slučaju djelovala promptno, profesionalno i u vremenu od tri sata otkrila osobu koja se dovodi u vezu s ovi počinjenjem, nakon čega je uslijedilo kriminalističko istraživanje koje je rezultiralo kaznenom prijavom. Policijski službenici su izašli vrlo brzo na teren i poduzeli su sve mjere iz svoje nadležnosti. Oni imaju podršku ministarstva i ravnateljstva policije pogotovo kada uzmemo u obzir borbu protiv kriminaliteta povezanog s trgovinom droge, rekao je Božinović

Ministar unutarnjih poslova je istaknuo da Split i Splitsko-dalmatinska županija sigurnosno nisu u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge županije.

- Kada pogledate statistike Hrvatska se nalazi među sigurnijim zemljama u regiji, ali i u Europskoj uniji. Samo u Splitu je prošle godine u sklopu turističke sezone registrirano 3 200 000 ljudi što je puno više nego proteklih godina, kroz Zračnu luku Split je prošlo 10 milijuna ljudi, a splitska policijska uprava je zajamčila sigurnost svima, rekao je u Splitu Božinović.

Što se tiče pitanja odakle ubojici kalašnjikov i municija Božinović je kazao da je istraživanje je u tijeku koje će dati odgovor na to pitanje.

U vezi sigurnosti brata i oca Božinović tvrdi da su u suradnji s drugim institucijama poduzete odgovarajuće mjere i ništa se neće prepustiti slučaju te je dodao da je puno lakše postupanje kada postoji suradnja druge strane.

Božinović je upitan i što misli o podršci ubojici iskazanoj u javnosti i u Facebook grupama.

- Što se tiče potpore javnosti ubojici mislim da to nije dobro, nema nikakvog razloga da bi itko preuzimao posao onih koji su zaduženi za sigurnost građana. Nema nikakvih potreba za to. Hrvatska policija je sigurno visoko profesionalna i učini sve što je u njenoj nadležnosti. Mi svaki dan komuniciramo sve što radimo i to nije jednostavno. Mi živimo u vremenima kada bi svaki sustav i institucija trebao tumačiti sve javnosti, da se otvori javnosti i da bude spreman na kritike. Mi smo na to spremni i to činimo svaki dan.

Ministar je upitan i za uhićenja u Zagrebu vezana za iznudu, a u koju su umiješani specijalac i bivši policajac. Rekao je da je istraživanje u rukama krim-policije i da je siguran kako će brzo riješiti slučaj.

- Prošle godine su interne službe procesuirale 418 pojedinaca koji su osumnjičeni da su teže povrijedili službenu dužnost. Mogu vam reći i to da je njih 69 kazneno prijavljeno, ili 68, a 69 ih je već udaljeno iz službe, što je još jedan pokazatelj da u Ministarstvu nemamo nikakve tolerancije prema protupravnom ponašanju unutar vlastitog sustava, rekao je Božinović

Za kraj Božinovića su upitali hoće li podržati premjera Plenkovića u budućoj kampanji, a odgovorio je:

- Imao je, ima, imat će.