Bošnjaković: Povjerenstvo nema konkretan zadatak, Grmoja: Fokus afere treba biti i na HDZ-u

Danas se održala zatvorena sjednica saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, a Mišel Jakšić, predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe, rekao je kako o detaljima ne može govoriti. Ustvrdio je samo kako se nije dogodilo ništa epohalno.

- Ne bih da se sve svede na aferu "Janaf" i Dragana Kovačevića. To smo vidjeli i na slučaju Josipe Rimac, aferi SMS i gospodinu Vargi, pa u konačnici Zdravko Mamić i Miroslav Kutle su nekako slučajno znali što se sprema pa su završili u BiH. To je nešto što se skoro redovito događa, rekao je u HRT-ovoj emisiji Otvoreno.

Nikola Grmoja, predsjednik Nacionalnog vijeća za suzbijanje korupcije, kazao je kako se može složiti s tim da se ništa specijalno nije dogodilo na sastanku saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, a da je Hrebak dobio opravdanje da može biti protiv istražnog povjerenstva.

- Razgovaramo o problemima koji su duboki, sustavni i koje treba sustavno rješavati - od curenja informacija do pucanja mjera, problema u pravosuđu. Činjenica je da porezna uprava u proteklih deset godina nije istraživala nesrazmjer imovine ni Kovačevića, ni Barišića. To su sve problemi u našim institucijama. Time će se baviti naše povjerenstvo, jer mi od njega ne namjeravamo odustati. Žalosno je da HDZ izbjegava bilo kakvu raspravu. Nepravda koja se događa u društvu, rađa govor mržnje, a iz govora mržnje rađa se nasilje, a nasilje stvara novo nasilje i stvara se začarani krug iz kojega je teško izaći, ako sami ne budemo samokritični. Nisam danas vidio samokritičnost kod premijera Plenkovića. Gledam i svoju odgovornost. I ja sam dio politike pa moram osobno dobro razmisliti jesu li moje riječi i postupci imali utjecaja na ovo što se događa u društvu, rekao je Grmoja.

- Ne mogu epidemiolozi voditi državu, kazao je i dodao da treba voditi računa i o psihološkim i ekonomskim aspektima u društvu.

Marin Mrčela, zamjenik predsjednika Vrhovnog suda, kazao je da je na prvostupanjskim kaznenim postupcima u Županijskom sudu u tijeku 1.059 postupaka, a u cijeloj Hrvatskoj tijekom godine ih je milijun i sedamsto. Na Županijskom sudu kod tih 1.059 prosjek trajanja je 538 dana. Smatra da je to predugo te da se to treba popraviti. Smatra da je puno razloga zašto sudski postupci traju predugo. To su zakon, opsežni i golemi postupci, suci koji se u određenim situacijama ne snalaze dobro te ih treba usmjeriti ili educirati. Četvrti razlog su procesna ovlaštenja koja se koriste i koja postoje, a koja suci možda uvijek ne sankcioniraju dobro.

Govoreći o oporbenom istražnom povjerenstvu Dražen Bošnjaković, predsjednik saborskog odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav, kazao je da HDZ misli da to povjerenstvo nema konkretan zadatak nego namjerava curenje informacija rješavat kroz rad povjerenstva.

- Mislimo da nije dobro da istražno povjerenstvo poziva suce, državne odvjetnike, ljude koji rade u policiji. Ovo je sve postavljeno preširoko. Imamo sustavni problem kojega nitko ne spori. To je da dolazi do curenja informacija, međutim mi to moramo riješiti sustavnim rješenjem, kazao je na što mu je Grmoja uzvratio i rekao da "konstantno bježi od ove teme".

- Imamo situaciju da fokus afere treba biti na predsjedniku jer je bio u tzv. klubu, ali treba biti i na HDZ-u, kazao je Grmoja i navodio za koga još zna da je bio u klubu.

- Vlada je ukinula porezni USKOK. Mi sada imamo manje slučajeva nesrazmjera imovine. Imamo situaciju da kod Barišića i Kovačevića, gdje je očit nesrazmjer imovine, porezna uprava ništa ne radi. To je vaša odgovornost, dodaje Grmoja.

Bošnjaković naglašava da pitanje istražnog povjerenstva nije pitanje straha ili hrabrosti, već pitanje racionalnosti. Kaže da treba drugo rješenje za pitanje o tome zašto je došlo do curenja informacija, a ne kroz istražno povjerenstvo u Saboru.