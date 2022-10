'Borjana Krišto izgubila je neravnopravnu utrku, Željko Komšić je politički karcinom BiH i glavni uzrok problema'

Večernjakov novinar iz Bosne i Hercegovine Zoran Krešić komentirao je rezultate izbora prema kojima Hrvati najizglednije u BiH ponovno neće imati člana u predsjedništvu.

- Izborni rezultati potvrdili su ono što su Hrvati u Bosni i Hercegovini očekivali, da će bošnjački birači ipak presuditi u korist Željka Komšića koji će vjerojatno postati hrvatski član predsjedništva. Time je Borjana Krišto ipak izgubila tu utrku, ali u pitanju je apsolutno neravnopravna utrka jer bošnjački birački bazen je četiri puta veći nego hrvatski. Nakon prebrojanih 80 posto glasova, može se zaključiti kako je Željko Komšić osvojio 180 tisuća, a Borjana Krišto iznad 150 tisuća što znači da će imati puno bolji rezultat i od Dragana Čovića prije četiri godine, predsjednika Hrvatskog narodnog sabora što nije vjerovalo puno ljudi - kaže Krešić te dodaje kako bi Borjana Krišto ipak trebala biti zadovoljna postignutim rezultatima.

- Zanimljivo je i kada se pogledaju većinske hrvatske općine u kojima žive Hrvati, a tih je nekih 25, od Orašja i Odžaka na sjeveru zemlje preko Žepča, Usore, Viteza, Kiseljaka do Mostara i Širokog Briga sve do Neuma je da je gospođa Krišto pobijedila s nekih 80 i više posto glasova među hrvatskim biračima. No najbolje potvrđuju općine Grude, Posušje u kojim je dobila čak 98 posto glasova birača. Željko Komšić je prvi ili drugi bošnjački član predsjedništva jer je izabran političkom voljom toga naroda - ističe Krešić.

Komentirao je i rezultate izbora u Republici Srpskoj te ostatku BiH.

- Kada su u pitanju drugi izborni rezultati, u Republici Srpskoj je Dodik definitivni pobjednik izbora. Proglašavanje pobjede od gospođe Trivić je izgledalo smiješno, Dodik ima 31 tisuću glasova više, ne može ga više gospođa Trivić prestići. Dodik osim što je postao predsjednik Republike Srpske, dobio je i članicu predsjedništva gospođu Željku Cvijanović. Denis Bećirović učvrstio je svoju prednost ispred Bakira Izetbegovića koji je postao najveći gubitnik ovih izbora. Drugi rezultati još nisu dovoljno reprezentativni da bi se moglo govoriti o postizbornim koalicijama. Za državni parlament vodi SDA, HDZ i SNSD, vrlo su blizu, dakle, to su tri stranke koje su i dosad bile na vlasti samo je pitanje kako će se posložiti - kaže Krešić.

I dalje se, dodaje, komentira odluka visokog predstavnika Christiana Schmidta.

- Komentira se još i odluka visokog predstavnika koja je zasjenila sve izborne rezultate. Ona je osigurala da se djelomično ispravi nepravda koju su svih ovih godina visoki međunarodni predstavnici pravili prema Hrvatima, prije svega je stvoren temelj za povratak povjerenja između Hrvata i Bošnjaka. Loša je stvar što se dogodio Željko Komšić, čovjek koji je politički karcinom BiH i on je zapravo jedan od najvećih uzroka i razloga problema. Hrvati u ovoj izbornoj kampanji, a posebice nakon odluke koji je donio visoki predstavnik, osjećaju zahvalnost prema onome što je službeni Zagreb poduzeo prema tome da visoki predstavnik donese takvu odluku. Prije svega je tu zaslužan hrvatski premijer Andrej Plenković jer bez njegove tihe diplomacije sigurno ne bi imali ovakvu Schmidtovu reakciju - kaže Krešić.