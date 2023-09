Bolna priča dječaka (13) kojeg je seksualno zlostavljao susjed: 'Prisiljavao me da radim razne poslove'

U javnost je izašla nova mučna priča o seksualnom zlostavljanju maloljetnika (13) iz središnje Slavonije, zbog kojeg je počinitelj osuđen nepravomoćno 3,3 godine zatvora. Naime, N1 javlja kako dječak traži i odštetu zbog svega što je pretpio.

Sve je krenulo prije tri godine, a sumnju da je dječak, koji inače ima poteškoće u razvoju, žrtva zlostavljanja, prijavio je njegov asistent u nastavi. Unatoč negiranju tvrde nasilnog susjeda (53) da se radi o osveti jer je ''bio u odnosu s majkom'', sud mu je odlučio kako dječak ne laže.

- Susjed me je prisiljavao da za njega obavljam razne poslove – morao sam zakopavati prasce i krmaču koja je krepala jer je bila ostavljena na suncu, zakopavao sam teleće kosti, kao i ostatke ulovljenih životinja, morao sam mesti i kuhati, iako ja kuhati ne znam. Kad nisam želio kuhati udarao me po nogama šibom. Govorio mi je da mi je mama k…. i da se s….. sa svima u selu. On je radio onaj seks, a ja sam gledao. Pitao me tada što se ne seksam i ja, te da si moram naći neku malu curu - ispričao je dječak na sudu.

U jednom trenutku susjed je pred njim počeo i masturbirati, a tražio je isto i od dječaka, a kasnije ga je tražio i da ga dira. Majka je pak ispričala na sudu kako je susjeda i tjerala s dvorišta kad bi on dolazio tražiti dječaka.

- Unatoč tome nastavio je dolaziti. Sin je isprva odbijao ići k njemu, no s vremenom je ipak otišao. Zadržavao se tamo po dva-tri sata. Nekada nisam ni vidjela da je otišao k susjedu. Kad sam mu u džepovima našla opuške ispričao mi je da ga susjed tjera da puši, te da ga tuče kada ne bi obavio nešto za njega - kazala je majka.

