Bolest Ismeta Kamala odgodila veliki Agrokor, a o malom Agrokoru odlučuje Vrhovni sud

Bolest Ismeta Kamala, čovjeka čiji je rad ispao najbitniji za aferu Agrokor, razlog je odgode sjednice optužnog vijeća, koja se trebala održati 23. siječnja na zagrebačkom Županijskom sudu. Kamal je sudu poslao ispričnicu zbog bolesti, pa je Renata Pražetina Kaleb, predsjednica optužnog vijeća, sljedeću sjednicu zakazala za 27. veljače. Ona će biti nastavak sjednice koja je održana početkom studenog lani. Kamal je tada došao na sud, i taman je trebao biti ispitan, kada je ročište prekinuto jer je Ivica Todorić tražio izuzeće svih uključenih u taj postupak. Konkretnije, tražio je izuzeće predsjednice optužnog vijeća, članova optužnog vijeća, svih sudaca i predsjednika zagrebačkog Županijskog suda. Isto tako, tražio je i izuzeće tužitelja, pa je potrajalo dok je o njegovim zahtjevima odlučeno.

Knjigovodstveno-financijsko vještačenje u aferi Agrokor obranama je sporno od početka jer tvrde da je riječ o nezakonitom dokazu. Traže njegovo izdvajanje iz spisa, o čemu je sud već jednom odlučivao te im je zahtjev odbio. No obrane su se žalile, a za pravo im je dao Visoki kazneni sud, koji je spis ponovo vratio zagrebačkom Županijskom sudu radi boljeg razjašnjenja stvari. To bolje razjašnjenje stvari uključuje i saslušanje Ismeta Kamala koji je sastavio obrani sporno vještačenje. Osim što tvrde da je KPMG u čije je ime Kamal izradio vještačenje u sukobu interesa jer je radio i za izvanrednu upravu Agrokora, obrana tvrdi i da oni nisu ovlašteni za revizijsko vještačenje koje je traženo u nalogu za vještačenje. Da nisu ovlašteni za revizijsko vještačenje priznao je i KPMG u svom dopisu sudu, no malo nakon toga angažirala ih je Ina kao vanjskog - revizora. Stoga će pričao oko Agrokora i izvlačenja 1,2 milijarde kuna iz te tvrtke sigurno imati još obrata, a kada će početi suđenje u aferi u kojoj je istraga počela 2017. pitanje je za milijun eura.

U međuvremenu Vrhovni sud će se idući tjedan baviti žalbama vezanim za slučaj mali Agrokor jer je žalbena sjednica zakazana za 25. siječnja. U tom predmetu su Ivica Todorić, Ante Huljev, Piruška Canjuga i Nicole de Rossi u listopadu 2020. nepravomoćno oslobođeni optužbi da su Agrokor oštetili za oko 1,2 milijuna eura. Tužiteljstvo je tvrdilo da su Todorić i ostali oštetili Agrokor jer su iz njega izvukli 1,25 milijuna eura preko računa tvrtke u Švicarskoj kojoj je, prema navodima optužbe, plaćen savjetodavni posao koji nije obavljen. I dok je optužba tvrdila da je riječ o fiktivnom poslu, sud nije našao dokaza da je tome tako, pa ih je oslobodio, a na tu odluku se tužiteljstvo žalilo.