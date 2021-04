Bogdanović: Smrt djevojčice iz Nove Gradiške mogla se spriječiti

Zvjezdana Bogdanović, savjetnica ministra u Ministarstvu socijalne politike, kazala je u večerašnjem Otvorenom da vjeruje da se ovakav slučaj mogao spriječiti. No, dodala je da će se o stupnju nečije pogreške moći govoriti tek nakon dubokog uvida u predmet.

- Vjerujem da se moglo spriječiti, ali o stupnju nečije greške ili krive procjene reći će stručne službe komora. Onog trenutka kada budemo imali njihove nalaze nakon dubokog uvida u predmet, moći ćemo govoriti tko je i je li tko napravio grešku te koja je to razina greške. Vi znate da je upravni nadzor utvrdio je da je bilo propusta u smislu loše procjene povratka djeteta u biološku obitelj, i istog trena smijenjen je najodgovorniji, a to je ravnatelj, rekla je Bogdanović.

Diana Topčić-Rosenberg, članica Upravnog odbora Adopte, udruge za potporu posvajanju, kazala je da je Centar za socijalnu skrb, koji je nadzirao obitelj, nije procijenio visoki rizik povratka u biološku obitelj. Vjeruje da je odgovornost na osobi koja je to propustila utvrditi, a odgovoran je, kaže, i "ministar, koji svaki put kada zađe u javnost nauči nešto novo o socijalnoj skrbi".

- Odgovornost je i na Vladi, koja je sustav socijalne skrbi stavila unutar drugog, izuzetno kompleksnog sustava. Unutar spojenih ministarstava postoji veliki broj ljudi koji su ministra mogli upozoriti na sve potrebne promjene unutar sustava, rekla je.

- Promjene kod djece mogli su uočiti u vrtiću, školi, kod pedijatra. Moramo djelovati svi zajedno, surađivati međuresorno, a kao građani moramo uvijek prijaviti takve situacije. Mi smo narod koji je sklon zatvarati oči pred ovakvim situacijama. Sada se po portalima javljaju i oni koji su i sami evidentirani kao zlostavljači u obitelji, odgovorila je Bogdanović.

Antun Ilijaš, predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika, poručio je socijalnim radnicima da se drže, obzirom na današnji dan pun prijetnji i nasilja.

- Nadzor još nije gotov, dok se ne obavi razgovor sa socijalnom radnicom, kazao je.

Na pitanje kako se mogu ponavljati slučajevi poput oca koji je bacio svoju djecu s balkona u Pagu, majke u Puli koja je ubila svoje dijete, odgovorio je da je u oba ta slučaja proveden nadzor, a radi se sukladno zakonu i zakonskim propisima, koji se ne mijenjaju ili se mijenjaju sporo.

- Hrvatska komora socijalnih radnika pozvana je da surađuje na izradi novog zakona, ali je se malo ili nimalo ne čuje, naglasio je.

Sud će dati odgovor na to tko je odgovoran za smrt 2,5-godišnje djevojčice. Ako su se primjenjivali zakoni i propisi, onda su oni krivi, a ako mi nismo postupili sukladno propisima, onda smo odgovorni mi, kazao je.

Prioritet bi trebao biti interes djeteta. Roditelji nisu bili sposobni brinuti za djevojčicu, otac ima 23 prijave u policiji, od toga 7 ili 8 za nasilje nad svojom suprugom, kazala je Antonija Skender iz Inicijative "Moramo vam nešto reći".

- Radilo se u interesu bioloških roditelja i jednostavnosti, sustav ju je zbrinuo, pa su je se riješili kako bi imalo mjesto u udomiteljskoj obitelji za neko drugo dijete, rekla je.

Bogdanović se složila da je nasilje u obitelji bilo preveliki rizik za povratak u biološku obitelj, što je i utvrđeno.

- Na prijedlog Centra dijete je vraćeno biološkoj obitelji, a sud je imao mehanizam vještačenja koje nije provedeno, rekla je.

Topčić-Rosenberg smatra da bi, ako se ova tragedija već dogodila, ona trebala donijeti bitnu, a ne samo kozmetičku promjenu u sustavu.

- U sustavu socijalne skrbi je više od 4.300 djece, 40% više nego prije pet godina, broj djece koja se izdvajaju iz obitelji raste, a mi nismo promijenili mehanizme kako im pomoći. Zakon o udomiteljstvu donesen je 2019., sva rasprava u Saboru vodila se oko svjetonazorskog pitanja, mogu li ili ne istospolni parovi udomiti djecu. Zatim je krenula kampanja promocije udomiteljstva, ustvrdila je.

Bogdanović se složila da procesi udomljavanja i posvajanja traju strahovito dugo.

- Još uvijek se daje prednost biološkoj obitelji, to moramo mijenjati. Moramo brzo reagirati, a procesi su spori. Posvajatelji dugo čekaju, dogodi se i da posvajatelji zbog toga odustanu. Zakon o udomiteljstvu je bio iskorak, imamo profesionalne udomiteljske obitelji, a naknade od 2.500 kuna za troje djece trebalo bi povećati, rekla je Bogdanović.

Ilijaš je potvrdio da sudovi odbijaju vještačenje roditelja o njihovoj sposobnosti da se skrbe o svojoj djeci jer je to skupo. Prema njegovom mišljenju iz prakse, smatra da treba mijenjati doplatak za pomoć i njegu, invalidnine, naknadu do zaposlenja. Takav smo sustav, pa socijalni radnici sve mogu raditi, mi se ne bunimo. Ne možemo u pravilnik staviti 100

obitelji po socijalnom radniku, dok je u razvijenim zemljama to 30-50. Još nije čuo što će se mijenjati u zakonu o socijalnoj skrbi.

- Socijalni rad trebao bi se raslojiti na način da postoje socijalni radnici koji isključivo brinu o obiteljima s djecom. Socijalni radnici odgovorni su za previše stvari odjednom i ne mogu kvalitetno obavljati svoj terenski posao. Trebali bi imati službena vozila za nadzore, koji bi trebali biti nenajavljeni, kazala je Skender.



Bogdanović je najavila da bi izmjene Zakona o socijalnoj skrbi trebale vrlo brzo ići u javno savjetovanje.

- Sutra je sastanak s radnom skupinom kojoj će se predstaviti sve promjene u zakonu - kazala je.