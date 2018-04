Bogati program na ovogodišnjim Danima Hreljina

Kulturna, sportska, vjerska i zabavna događanja obilježit će ovogodišnji program Jurjeve na Hreljinu u čast zaštitnika mjesta, svetog Jurja.

Program koji će trajati od sutra (17. travnja) pa sve do 29. travnja, ponudit će posjetiteljima mogućnost uživanja od izložbi do nogometnih utakmica, od glazbe do dječjih igraonica pa sve do posljednjeg dana kada će kao "šlag na tortu" doći natjecanje u kuhanju gulaša i sajmom OPG-a za sam kraj.

Muškarci, žene, mladi i stari, svatko će moći pronaći nešto po svom guštu.

Program Jurjeve 2018.

Utorak, 17. travnja

17:00 h - Igralište Lonja - prvenstvena utakmica NK NAPRIJED - NK ROVINJ

19:00 h - Solnice - polaganje cvijeća na spomen obilježje antifašizma uz Dan oslobođenja Hreljina u Drugom svjetskom ratu

19:30 h - Dom Hreljin - svečana priredba povodom Dana oslobođenja Hreljina

Srijeda, 18. travnja

16:00 h - Placa (Dječji vrtić) - „Homo si hodit" od Place do Gradine, u organizaciji Udruge umirovljenika Grada Bakra, podružnica Hreljin

Petak, 20. travnja

19:00 h - Dom Hreljin, mala sala - otvorenje izložbe" Hreljinski sportaši" (Izložba će se moći pogledati od 21. 4. do 28. 4. u vremenu od 17:00 do 19:00)

20:00 Barutana - turnir va pikadu

Subota, 21.travnja

9:00 h - Igralište Lonja - JURJEVA CUP za limače (2009.g. i mlađi)

17:00 h - Jog Lonja - prvenstvena utakmica MBK Hreljin – MBK Bribir

17:00 h - Biciklijada, dionica utrke Piket (pod kostanji) – Plasa – Satničko - Piket (prijave se primaju u pizzeriji Na Piketu do 18.4.2018)

21:00 h - Piket (pod kostanji) - veselica uz tamburaše

Nedjelja, 22. travnja

10:00 h - Crkva sv. Jurja - Prva sveta Pričest

Ponedjeljak, 23. travnja - JURJEVA

10:00 h - Crkva sv.Jurja - školska misa

17:00 h - Dječji vrtić Hreljin - otvorenje humanitarno-prodajne izložbe (sakupljena sredstva su namijenjena za liječenje djeteta polaznika vrtića). Izložba će biti otvorena cijeli tjedan.

18:00 h - Crkva sv. Jurja - Svečana sveta misa, predvodi vlč.mr. Mario Gerić, a glazbeno animira KUD Sloga Hreljin

Srijeda, 25. travnja

17:00 h - Dječji vrtić Hreljin - uređenje vanjskog prostora vrtića (u slučaju lošeg vremena odgađa se za prvi lijepi dan), izrada vremenske kapsule i hotela za kukce

Petak, 27. travnja

9:30 h - Dječji vrtić Hreljin - šetnja od Vrtića do Gradine za sve roditelje, djecu, nonice, noniće i sve ljude dobre volje

21:00 h - Piket (pod kostanji) - tanci uz svirku grupe „Barufa“

Subota, 28.04.2018.

9:00 h - Jog Lonja - Ženski Boćarski Turnir

17:00 h - Igralište Lonja - prvenstvena utakmica NK Naprijed – NK Vinodol

19:30 h - Dom Hreljin - koncert KUD-a Sloga s gostima, praizvedba legende o Hreljin Gradu i predstava podružnice umirovljenika Hreljin s nazivom „Jurjevski Tanci"

21:00 h - Barutana - veselica uz nastup grupe „Trio Bajs"

Nedjelja, 29.04.2018.

13:00 h - Jog Lonja - „Jurjevski Kotlić" - natjecanje u kuhanju lovačkog gulaša, nakon obaveznog dijela, druženje i veselica

13:00 h - Lonja - Sajam OPG