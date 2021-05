Boban: 'Ne znam tko je taj koji je te dvije daske nagorio, ja sam spriječio eskalaciju'

Nakon što je u javnost procurila snimka na kojoj župan Splitsko-dalmatinske županije govori kako je on inscenirao požar na filmskom setu 2005. godine, Blaženko Boban sada negira odgovornost. Iako je u već objavljenoj snimci ministrici Nikolini Brnjac u neformalnom razgovoru kazao kako je ''to on iscenira'', sad govori kako ne zna tko je to napravio.

- Ja i ne znam stvarno tko je taj koji je te dvije daske nagorio, ali znam da sam taj koji je spriječio eskalaciju na tom svetom mjestu, kazao je Boban za RTL pa na pitanje nije li snimka njegovo priznanje odgovorio:

- To je bilo u neformalnom druženju i onako polušaljivim tonom je to napravljeno. Jer kad sam rekao inscenirao, niti je mene tko zvao, niti sam ja koga zvao. Ja sam rekao, evo, postoji mogućnost da se to dogodi, kaže Boban.

Policija je najavila da će ispitati ovaj slučaj, na što je župan kazao kako se ne boji nikakvih prijava.

Mještani Solina negodovali su povodom snimanja horor filma ''Omen 666'', a svoj glas digla je i Splitsko-makarska nadbiskupija.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 10.12.2005., Split - Pozar na filmskom setu na Manastirinama u Solinu. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Narod se diga na noge jer je vidija scenarij filma, Demien, sotona mala. Da najgore bude, treba je iz Dujmova groba onaj mali izać s crnon rukom, mali đava iz Dujmova groba, prepričavao je na snimci Cropixa župan Boban ministrici.

Šteta nastala požarom iznosila je više od pola milijuna dolara, a ekipa Century Foxa napustila je Hrvatsku. Da se tada dokazala krivnja tadašnjeg gradonačelnika, mogao je odslužiti kaznu zatvora do pet godina, no to više nije moguće jer cijeli slučaj odlazi u zastaru.

