Kako rade trgovine na blagdan Svih svetih

U povodu obilježavanja blagdana Svih svetih sutra, 1. studenoga, većina trgovina i trgovačkih centara promijenila je radno vrijeme pa tako većina trgovina neće biti otvorena. Naime, neke od njih istaknule su obavijesti kako će sve poslovnice biti zatvorene, dok druge nude svojim kupcima mogućnost provjere radnog vremena po pojedinačnoj i njima najbližoj poslovnici.

Primjerice, bit će zatvorene poslovnice Kauflanda, Lidla i Bauhausa. Što se tiče poslovnica Spara i Interspara, detalje možete pronaći pretragom OVDJE, a Konzuma OVDJE. Što se tiče drogerija, dm poslovnice bit će zatvorene, a to se odnosi i na one koje posluju u sklopu trgovačkih centara. Muller će također, naveli su, imati zatvorena vrata za blagdan Svih Svetih.

Na blagdan Svih svetih neće raditi Arena Centar kao ni trgovine u Avenue Mallu koji je više informacija objavio OVDJE.

City Center One West bit će također zatvoren. Neće raditi niti City Center One East i City Center One Split, no oni napominju kako Cineplexx i Wettpunkt rade prema redovnom radnom vremenu.

VEZANI ČLANCI:

Trgovine od 1. do 4. kata Tower Centera Rijeka neće raditi za vrijeme nadolazećeg blagdana. Bit će otvoren isključivo 5. kat Centra na kojem posluje multipleks kino CineStar, automat club WettPunkt Picasso te ugostiteljski objekti

Trgovine u TC Portanova neće raditi, dok će sadržaj na drugom katu raditi prilagođeno. Detalji su dostupni OVDJE.

VIDEO Pripreme na groblju za nadolazeći Dan mrtvih