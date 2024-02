Vozač optužio nadzornu kameru za pokušaj ubojstva: 'Zaslijepila me bljeskom'

Nikome nije drago dobiti kaznu za prebrzu vožnju, ali 75-godišnji Šveđanin je odlučio na posve inovativan način izvući se i to tako što je optužio kameru za nadzor brzine za pokušaj ubojstva.

Muškarac je snimljen kamerom za nadzor brzine na autocesti E45 u Jämtlandu, no nije ostao joj dužan već je prijavio kameru za nadzor brzine policiji. On tvrdi kako je bio zaslijepljen bljeskom kamere te kako je to bio pokušaj iz nehaja te ga je okarakterizirao iskustvom blizu smrti. Östersunds-Posten piše kako je vozač vjerojatno snimljen zbog prebrze vožnje, prenosi HAK-revija.

Šveđanin je tvrdio kako je kamera za nadzor brzine bljesnula je toliko snažno da je 75-godišnjak morao stati.

– Imam vozačku dozvolu 56 godina i ovo je najgori incident tijekom mojih više od 200.000 kilometara duž švedskih i europskih cesta – izjavio je Šveđanin u policijskom izvještaju.

No, čini se kako neće dobiti zadovoljštinu jer je policija odlučila zatvoriti slučaj te će vozač ako poželi pravdu morati je potražiti na drugom mjestu. To isto tako znači da će morati platiti i kaznu za prebrzu vožnju.

