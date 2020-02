Bizaran reality show: 140 mladih Rusa u karanteni sve objavljuje na Instagramu, zaraze se ne boje

U borbi protiv epidemije koronavirusa mnogi su se građani kineskog grada Wuhana, ali i oni koji su se tamo samo zatekli, morali evakuirati.

Na području Sibira tako u jednoj šumi u ovim trenucima boravi 140 mladih Rusa koji su evakuirani iz tog zloglasnog kineskog grada. Nalaze se u jednom sanatoriju, izlazak iz njega im je potpuno zabranjen, a u svakom trenutku patrolira Nacionalna garda koja brine o tome da nitko ne izađe i ne uđe, piše Guardian. U videu možete vidjeti kako im izgleda sanatorij, što imaju za jelo i koje su im dnevne aktivnosti.

Kako bi si skratili vrijeme u sanatoriju, kojeg sad imaju na pretek, mnogi od njih nastavili su sa svojim redovitim objavama na društvenim mrežama, a upravo tamo objavljuju sve što im se događa, gdje se nalaze, kako se prema njima odnose i što su sve prisiljeni raditi. Neki od njih čak su otišli toliko daleko da uživo odgovaraju na pitanja svojih pratitelja o stanju u karanteni.

Kako se čini, karantena se tako više ne shvaća kao mjesto u kojemu ljudi u strahu i samici čekaju što će se dogoditi s njima, već je postala svojevrstan reality show, i to vrlo bizaran.

Jedan od njih, model Pavel Lichman, objavio je tako video svoje tjelovježbe.

– Zahvaljujući vježbama, moje zdravlje je u redu – našalio se mladić u statusu, a objasnio je kako izgleda njihov život u izolaciji.

– Nalazimo se u kući tridesetak kilometara od Tjumena (kamo su zrakoplovom doletjeli u srijedu, op. a.). Karantena je prilično jednostavna. Jedino ne smijemo stupati u kontakt s ljudima iz susjednih soba. Ne napuštamo izolaciju, liječnici nas stalno kontroliraju, mjere nam temperaturu i razinu kisika u krvi, a hranu nam donose u sobe – ispričao je Lichman.

U karanteni će svi provesti još najmanje dva tjedna, a Rusija je uvela i pravilo da se, ako slučajno napuste karantenu, u nju moraju vratiti na još dva tjedna, budući da toliko traje propisana karantena od ovakvog tipa virusa. To će vrijeme, rekao je Lichman, provesti baveći se sportom.

– Osim toga, imat ću blog na TikToku, čitati knjige, gledati televiziju, odgovarati na pitanja novinara, a imamo i domino. Razgovarat ćemo i raditi na sebi – rekao je Lichman.

Britanske novine tako navode kako su neki od oboljelih negodovali i na društvenim mrežama postavili pitanje zašto su morali biti transportirani čak u Sibir te zašto su im oduzete osobne stvari.

Kako stvari za sada stoje, vjeruje se da nitko u Tjumenu, gdje trenutačno borave, nije zaražen, iako je jedna osoba navodno odvedena iz karantene tijekom noći zbog blago povišene tjelesne temperature.

No, pojavio se još jedan problem. Stanovnici Tjumena prosvjeduju zbog njihova boravka u ovoj zabačenoj regiji.

– Mogu zamisliti njihovo nezadovoljstvo zbog našeg dolaska. Želim ih podsjetiti da ovo nije bio naš izbor, sa zrakoplova smo izravno dovedeni ovdje u sanatorij, svi su bili pod maskama i bilo kakva ljudska komunikacija nije bila moguća. Ne razumijem svu ovu mržnju i paniku, nekada se osjećam kao da nas čeka inkvizicija – napisala je na Instagramu Nadežda, također model.

Ona je vrijeme odlučila kratiti gledanjem televizije, a na posljednjoj objavi na Instagramu detaljno je opisala kako doživljava svoju situaciju.

– Prvo, ja sam mislila da ćemo pri odlasku letjeti zrakoplovom bez prozora i da ćemo letjeti više od 10 sati. Za mene je to bio šok, jer ne mogu ne gledati kroz prozore tijekom bilo kojeg putovanja, a posebno tako dugog. Začudo, jedino me to prestrašilo (osim toga što sam morala letjeti sa strancima i za mene potencijalno opasnim ljudima (u principu, i ja pripadam toj skupini) – opisala je Nadežda.

– Kad nas je autobus odvezao do zrakoplova ministarstva obrane, postala sam još više zabrinuta... jer je to izgledalo u najmanju ruku glupo (u usporedbi s putničkim letovima s kojima smo već upoznati). Zauzevši svoje mjesto, smirila sam se i postavila si pitanje: Kada će ti se to ponovno dogoditi? Da, nije najljepše iskustvo, ali cool je letjeti vojnim avionom (čak i ako će to biti moje posljednje putovanje (šala) + imamo zabavno društvo – napisala je dalje Ruskinja.

Opisala je da ju je cijeli let zanimala samo jedna stvar, a to je što će se dogoditi dalje? Autobus ih je od vojnog zrakoplova odveo odmah u sanatorij te nisu ušli ni u zgradu zračne luke niti prošli putničku kontrolu.

– Osoblje se pokazalo ljubazno (da, to je njihov posao, ali ne ponašaju se svi liječnici na odgovarajući način). Zatim smo bili smješteni u čiste sobe, bili nahranjeni (nema pritužbi na hranu, nešto je ukusno, a nešto i nije baš, ali uvijek je zadovoljavajuće. Ovo nije hotel s pet zvjezdica, što su neki očekivali?. Također, nekoliko puta dnevno provjeravamo temperaturu. (Ovdje bih željela napomenuti da termokamere ne daju uvijek točan rezultat, a katkada uopće ne uspiju primijetiti temperaturu.) Općenito, osiguravali su nam sve potrebno za život i čak smo smislili i zabavne sobe (šah i knjige + TV). Dakle, u ovom trenutku, nije sve tako loše kao što neki tvrde – zaključila je Nadežda.

Treća, Marina Zajceva, studentica koja je boravila u Wuhanu u vrijeme izbijanja zaraze, objavila je kakav ju je "paket dobrodošlice" dočekao u karanteni. Dobila je putni šah, dvije knjige ("Moje ime je Ofelija" i "Onaj savršeni"), čaj, banane i staklenku kiselih krastavaca.