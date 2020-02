Epidemija koronavirusa  već utječe i na  našu ekonomiju

Epidemija koronavirusa, srećom, još nije udarila na zdravlje stanovništva u Hrvatskoj, ali je već sada na domaćem gospodarstvu izazvala pojavu prvih simptoma svog globalnog širenja. Benzin je sve jeftiniji, online kupnja iz Kine, primarno preko AliExpressa, prekinuta je, a hrvatski trgovci predviđaju da bi uskoro mogli poskupjeti prvenstveno tehnološki proizvodi.

Cijene nafte pale su ispod 50 dolara po barelu (49,92 dolara), najnižu razinu u posljednjih godinu dana, zbog pada potražnje u Kini. Najveće svjetsko gospodarstvo ujedno je i najveći svjetski uvoznik nafte. No, kineska vlada da bi obuzdala epidemiju zatvara tvornice, usporava unutarnju i vanjsku trgovinu te uvodi karantene pa potražnja za naftom na tom tržištu pada. Posljedično i cijene benzina i dizela padaju i u Hrvatskoj.

AliExpress za sada ‘ugašen‘

Drugi gospodarski efekti epidemije koronavirusa imat će pak loš učinak na poslovanje u Hrvatskoj. Za početak, epidemija koronavirusa privremeno je ugasila poslovanje AliExpressa na domaćem tržištu.

Hrvatska pošta prvo je objavila da je od KLM-a, Lufthanse LH i Turkish Airlinesa dobila obavijest da su zbog prevencije širenja koronavirusa obustavili letove prema Kini do daljnjega i da će se to odraziti na dostavu paketa.

Na upit Poslovnog dnevnika, Hrvatska pošta potvrdila je da je prestala dostava malih paketa iz Kine u Hrvatsku. Znači, nikakvi mali paketi koje naručujete preko AliExpressa iz Kine u ovom vam trenutku neće moći biti isporučeni.

– Poštanske pošiljke iz Kine u Hrvatsku dolaze isključivo zračnim prijevozom, a iako su avioprijevoznici prvenstveno zbog putnika obustavili letove, ni pošiljke ne mogu do Hrvatske. Iz Kine na mjesečnoj razini pristiže oko milijun pošiljaka, a ukupni broj paketa posljednjih godina kontinuirano raste, čak do 20 posto godišnje- kažu u Hrvatskoj pošti. Navode da je to izravna posljedica rasta internetske trgovine. No, upravo bi zastoj isporuka s AliExpressa mogao imati kratkoročno pozitivan učinak, odnosno potaknuti prodaju domaćih online trgovaca. Dugoročno ne, jer Kina je najveća svjetska tvornica.

Dobro je imati zalihe robe

Šime Essert, izvršni direktor servisa Nabava.net koji uspoređuje cijene više od 200 trgovina u Hrvatskoj kaže da je realna mogućnost da će usporavanje izravnog uvoza iz Kine kratkoročno potaknuti rast domaćih internetskih trgovina. – Svi koji će raditi s dobavljačima koji neće biti u svojevrsnoj karanteni bi mogli profitirati u ovoj situaciji ili primjerice, oni koji imaju zalihe robe koja će biti ograničena i za to se dovoljno sjetiti eksplozije cijena grafičkih kartica kada je krenula manija Bitcoin rudarenja – kaže Essert.

Saša Lončar, direktor HG Spot Informatike kaže da njegova tvrtka ne očekuje posljedice, jer ima odgovarajuće zalihe. Međutim, uvjeren je da su kratkotrajne nestašice tehničke robe u Hrvatskoj moguće, pogotovo jer se ova situacija nadovezala na kinesku Novu godinu te se produžio ionako dug period kada Kina ne radi isporuke.

– Mislim da će to biti okidač rastu cijena određene robe u većini zemljama– zaključuje Lončar.

Informin Tech’s IHS servis objavio je da je pet tvornica LCD i OLED ekrana, u Wuhanu, epicentru epidemije koronavirusa, kineska vlada zatvorila kako bi spriječila širenje virusa.

