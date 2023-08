Bivši svećenik završio u Remetincu jer je premlatio suprugu

- Za sve su krivi njezini roditelji koji su vjerski fanatici. I miješali su nam se u brak - branio se jedan 35-godišnjak koji je završio na jednomjesečnom hlađenju u Remetincu jer se sumnjiči za prijetnju i obiteljsko nasilje. Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.

No ono što ovu mučnu priču razlikuje od drugih sličnih je činjenica što 35-godišnjak je. Odnosno što je bio do 2020. A bio je svećenik odnosno fratar koji je do 2020. živio u samostanu. No te se godine, kako je sam kazao, raspopio, nakon čega se oženio i dobio djecu.

No očito mu obiteljski život nije najbolje "sjeo" jer je i djecu i ženu, kako se sumnja duže vrijeme verbalno i fizički zlostavljao. Sve je kulminiralo, kako se sumnja 17. kolovoza, kada je prvo supruzi vikao da je "kurva i drolja" te joj prijetio da će je ubiti, a onda je s riječi prešao i na "djela".

Sumnjiči ga se da joj je glavom udarao o pod, prije no što je uspjela pobjeći i pozvati pomoć. Osumnjičenika će tijekom boravka u istražnom zatvoru sigurno pregledati i vještaci, jer prema neslužbenim informacijama, ima zdravstvenih problema zbog čega se i jedno vrijeme i bolnički liječio.