Bivšeg šefa Doma zdravlja u Osijeku sumnjiče za zloporabu od 3,2 milijuna kuna

Rudika Gmajnić (59), osječki liječnik, bivši ravnatelj Doma zdravlja u Osijeku, koji uz to ima i titulu akademika iz BiH, gdje je i prorektor na Europskom univerzitetu Brčko Distrikt, sumnjiči se za zloporabu položaja i ovlasti, "tešku" oko 3,2 milijuna kuna. Osim njega osumnjičen je i 53-godišnjak, a istragu je protiv njih pokrenulo Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku.

Gmajnić se sumnjiči da je od listopada 2008. do kraja prosinca 2010., kao ravnatelj osječkog Doma zdravlja, na traženje 53-godišnjaka s njegovom tvrtkom sklopio ugovor o kupovini RTG uređaja i digitalnog sustava vrijednog 1,1 milijun kuna. Tužiteljstvo ih sumnjiči da su nakon toga u tri navrata sklapali ugovore o cesiji, kojim je tvrtka 53-godišnjaka potraživanje ustupila trećim pravnim osobama, koje su pak potraživanje od 2,2 milijuna kuna naplatili od osječkog Doma zdravlja.

Osim toga sumnja se da je tvrtka 53-godišnjaka isporučila osječkom Domu zdravlja uređaj i sustav drugačijih karakteristika od ugovorenih pri čemu je Dom zdravlja, smatra tužiteljstvo oštećen za 1,9 milijuna kuna.

Tužiteljstvu je problematična i nabava mobilnog mamografa koju je Gmajnić naručio od firme iz Zagreba. Odvijalo se to od travnja 2009. do kolovoza 2010., a mobilni mamograf bio je vrijedan 1,4 milijuna kuna. Naručen je i kombi vrijedan 278.000 kuna. Tužiteljstvo sumnjiči Gmajnića da je nakon te narudžbe pet puta u ime Doma zdravlja Osijek izdao mjenice dobavljaču, koje je ovaj eskontirao prije njihova dospijeća, a sumnja se i da je Gmajnić to učinio na nagovor vlasnika firme od koje je kupio medicinsku opremu.

Stav tužiteljstva je da je nabava i plaćanje mamografa bila nepotrebna jer je Dom zdravlja Osijek već imao mamograf, pa se Gmajnić sumnjiči da je Dom zdravlja Osijek oštetio za 1,1 milijuna. Ovo nije prva istraga koje je pokrenuta protiv Gmajnića. Svojevremeno se sumnjičio da je kao profesor na Medicinskom fakultetu u Osijeku, počinio zloporabe teške 1,7 milijuna kuna koje je otkrila unutarnja revizija Doma zdravlja.

U tom ga se postupku teretilo da je nezakonito isplaćivao stimulacije te obračunavao prekovremene sate mimo kolektivnog ugovora. Nakon što je to 2013. otkriveno isključen je iz HDSB-a čiji je bio član, a bio je politički aktivan i u HDZ-u.