Bivša šefica Agencije za odgoj i obrazovanje u Milanovićevu timu?

Novoizabrani predsjednik države Zoran Milanović polako slaže svoju kadrovsku križaljku za Ured predsjednika. Uoči inauguracije u utorak 18. veljače, a nakon koje će odmah biti obavljena i primopredaja dužnosti, Milanović je, doznajemo, obavio niz razgovora s potencijalnim savjetnicima, među ostalim i za područje obrazovanja te klimu i energetiku, za koja također želi stručnjake u svom timu.

Pa iako još nema konačne odluke, naši izvori kažu kako se za savjetnicu za obrazovanje spominje Jadranka Žarković Pečenković, bivša ravnateljica Agencija za odgoj i obrazovanje, koja je na tu funkciju imenovana upravo u Milanovićevu premijerskom mandatu 2015. godine, u vrijeme ministra obrazovanja Vedrana Mornara. Na tu je funkciju izabrana u konkurenciji od čak 12 kandidata, a mediji su tada izvještavali kako je cijeli izbor proveden u tajanstvenim uvjetima. Jadranka Žarković-Pečenković dugi je niz godina radila i u zagrebačkoj Klasičnoj gimnaziji gdje je predavala psihologiju, a bila je i vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje. Istu zagrebačku gimnaziju, inače, završio je i Ante Jakov, sin novoizabranog predsjednika Zorana Milanovića.

Gotovo je sigurno i da će na Pantovčak i Dragan Lozančić, i to kao savjetnik za nacionalnu sigurnost i obranu. Lozančić je bivši šef SOA-e koji je s te funkcije morao otići na traženje predsjednice u odlasku Kolinde Grabar-Kitarović, koja nikada do kraja jasno nije objasnila zbog čega. Lozančić je trenutačno savjetnik potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.

Poznato je i da Milanović želi savjetnika za branitelje, a u tu je svrhu već razgovarao s umirovljenim generalom Marijanom Marekovićem, ratnim zapovjednikom Tigrova, danas predsjednikom uprave državne tvrtke Pleter, a koji je bio i suradnik predsjednice Grabar-Kitarović. Tko će mu biti savjetnik za vanjsku politiku, u ovom trenutku nije poznato. Prije se spominjao Mato Škrabalo, sin pokojnog zastupnika HSLS-a Ive Škrabala, koji je 2012. Milanoviću kao premijeru bio savjetnik za vanjsku politiku, ali još nema potvrde za to.

No zato je sada već sasvim izvjesno da će Milanoviću predstojnik Ureda predsjednika biti Orsat Miljenić, koji mu je bio i šef kampanje. Najbolji dokaz za to rasprava je na jučerašnjem Klubu zastupnika SDP-a o tome tko će Miljenića zamijeniti na mjestu šefa saborskog Odbora za pravosuđe. Vjerojatno će to biti Peđa Grbin.

Iz toga se iščitava kako je Miljenić vrlo blizu odlaska iz Sabora, vjerojatno od idućeg tjedna. Naši izvori iz Kluba zastupnika SDP-a kažu kako traju i razgovori o tome tko će Miljenića zamijeniti u saborskim klupama. Miljenić je u Sabor ušao s liste prve izborne jedinice, što znači da ga mogu zamijeniti ili Karolina Leaković ili Sanja Horvat Iveković, dogradonačelnica Samobora.

VIDEO Životni put Zorana Milanovića