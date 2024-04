Bivša premijerka o objavi Ustavnog suda: Zastrašujuće izjave! Pa to je potpuno protuustavno

Jadranka Kosor oglasila se na X platformi nakon što je Ustavni sud zabranio predsjedniku Zoranu Milanoviću da bude mandatar i premijer. Kritizirala je odluku i reakciju Ustavnog suda.

"Ustavni sud ne može biti iznad volje građana. Udar. Dolovići zadovoljni", napisala je. Nedugo zatim se ponovo oglasila o istoj temi:"Zastrašujuće izjave da su u stanju poništiti i odluke Hrvatskog sabora! Pa to je potpuno protuustavno. Ne mogu suci koje bira Sabor poništavati odluke Sabora o izboru premijera!"

Ustavni sud u petak je odlučio da se predsjednik RH Zoran Milanović svojim izjavama i ponašanjem, odnosno sudjelovanjem u kampanji bez podnošenja ostavke na predsjedničku dužnost doveo u poziciju da ne može biti mandatar za sastav buduće vlade kao ni premijer. U odluci koja je ovog petka objavljena navodi se i kako Zoran Milanović više ne može biti premijer ni ako sada podnese ostavku, smatrajući kako je ''za to imao vremena''.

- Ustavni sud je iznad građana i predsjednika i vlade, iznad svih. Predsjednik je pravodobno upozoren, ali on nije podnio ostavku. Sada je gotovo, on više ne može biti mandatar za sastav vlade. On se svojim postupanjem doveo u tu poziciju i to stranke moraju poštivati. Po potrebi će donijeti posebnu odluku - komentirao je, navodeći kako bi Sud mogao poništiti odluku ako mandat dobije Milanović.

