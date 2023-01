INTERVJU NENAD RANČIĆ

Bit će sve gore, ali do Martovskih ida ne očekujem neke veće lomove

U višestruko smo predizbornoj godini pa pitate tko će glasati za istu vlast? Uz vladajuću stranku vezani i kontrolirani branitelji, lokalna uprava i svi vezani uz njih, javni sektor... Sve je to korumpirano većom ili manjom svotom, komoditetom... U izostanku većih nesreća drži vodu, i dosad je držalo. Uz euro i Schengen, znamo da će cijene rasti, ali maskirat će to u inflaciju, dati nešto i penzionerima, i to je to. Likvidnosti je još puno u sustavu, nešto iz EU fondova, turistička sezona mogla bi biti dobra... Kladio bih se na njih