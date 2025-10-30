Biram bez dima otvorio prijave za treću grupu programa odvikavanja od pušenja: Zabrane nisu rješenje, pušačima treba ponuditi izbor

Nakon uspješno završene dvije grupe polaznika programa odvikavanja od pušenja uz pomoć manje štetnih bezdimnih proizvoda u kojima je preko 60% prestalo pušiti cigarete, otvoren je poziv na prijave za novu grupu odraslih pušača koji žele prestati s pušenjem. Program Biram bez dima je amaterski program za prestanak pušenja korištenjem bezdimnih proizvoda poput e-cigareta, grijanih duhanskih i bezduhanskih proizvoda i nikotinskih vrećica, koji je pokrenula udruga CROHM. U prve dvije grupe, program je pokazao odlične rezultate u koji se poklapaju s postojećim istraživanjima o učinkovitosti bezdimnih proizvoda, posebno e-cigareta, u pomoći pri prestanku pušenja. Svi zainteresirani za ulazak u program, koji traje 28 dana i omogućuje edukaciju o svim vrstama bezdimnih proizvoda, ali i kontinuiranu podršku članova CROHM-a u prestanku pušenja, mogu se prijaviti putem obrasca , a poziv je otvoren do 7. studenog. Program je napravljen tako da minimizira potrebu fizičkih okupljanja, no korištenjem komunikacijskih alata osigurana je stalna podrška i edukacija članova CROHM-a.

Jedan od polaznika programa rekao je: „Pokušao sam prestati pušiti nekoliko puta, ali svaki bih se put odmah vratio cigaretama. No sada, kada imam zamjenski proizvod, znam da neću više nikada zapaliti. Bez alternative, sve ovo što sam postigao ne bi bilo moguće“, ističe Vladimir i dodaje da je u svojih 35 godina pušenja potrošio zasigurno 30 tisuća eura na cigarete.

Prethodna dva programa ostvarila su uspješnost veću od 60% - u prvoj skupini od deset polaznika njih pet je u potpunosti ostavilo cigarete, dok su dvoje uz bezdimne proizvode povremeno zapalili cigaretu. U drugoj je broj onih koji su ostavili cigarete iza sebe bio šest od devet polaznika. Ovaj program nije nadziran od liječničke struke, no temelji se na znanstvenim dokazima koji pokazuju učinkovitost bezdimnih proizvoda u prestanku pušenja, posebno kod dugogodišnjih pušača koji imaju više neuspješnih pokušaja prestanka pušenja iza sebe. Ove godine CROHM je obilježio 20 godina od pojave e-cigareta na tržištima diljem svijeta, a u tom razdoblju su e-cigarete i drugi bezdimni proizvodi pomogli milijunima ljudi u prestanku pušenja cigareta, što potvrđuju i istraživanja, unatoč zabludi da e-cigarete još uvijek nisu dovoljno istražene.

Foto: CROHM

Pušačima, naime, nije jednostavno reći “dosta” i tako zauvijek prestati pušiti, već im se mora pružiti pravo na izbor alternativnih proizvoda, posebno smanjene štetnosti, ali i pravo na točnu informaciju o svakom od proizvoda, ističu iz udruge.

“Bezdimne alternative često se pogrešno poistovjećuju s cigaretama i trenutno ih se u Hrvatskoj tretira jednako, dok neki čak nisu niti prepoznati krovnim zakonom, već se nalaze u ‘sivoj zoni’. Izjednačavanje cigareta i bezdimnih proizvoda ide kontra znanstvenih spoznaja, to su različiti proizvodi, različite štetnosti za korisnike i tako ih treba i regulirati, ali i na taj način i komunicirati prvenstveno pušačima. Ovaj naš program pokazuje da pušači mogu ostaviti cigarete iza sebe ako im se pruži kvalitetna informacija i podrška na tom putu. Većina članova CROHM-a upravo su bivši pušači koji najbolje znaju razliku između cigareta i bezdimnih proizvoda, i za svoje zdravlje i za svoje obitelji i mi ćemo nastaviti sa ovim programom jer želimo pomoći što više pušača”, izjavio je Filip Tokić, predsjednik udruge CROHM.