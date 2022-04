Bijesni ispadi na ruskoj državnoj televiziji: 'Počeo je Treći svjetski rat. Treba bombardirati Kijev'

Rijetko tko je u Rusiji mogao sanjati da će doći do potonuća njihove ratne krstarice Moskva. Ako se pokaže da je potonula zbog ukrajinskog napada, to će biti najveći ratni brod potopljen u posljednjih 40 godina.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je sinoć da je Moskva potonula za vrijeme pokušaja tegljenja u luku po olujnom vremenu. Rusi tvrde da je zapovjedni brod ruske Crnomorske flote prethodno teško oštećen u požaru koji je izazvala eksplozija streljiva. Ukrajinski izvori navode da je požar rezultat njihova napada protubrodskim raketama Neptun.

Međutim, Moskva je voljeni državni simbol za mnoge Ruse i kao što je bilo za očekivati mnogi od njih nisu dobro prihvatili vijest o potonuću. Posebno se to moglo vidjeti u jutarnjem programu.

Voditeljica Olga Skabeyeva ustvrdila je da je potonuće Moskve "eskaliralo u nešto što se može nazvati Trećim svjetskim ratom i to je sada sigurno", te je ustvrdila da se sad bore protiv infrastrukture NATO-a kad već i ne protiv samog NATO-a, navodi Mirror.

Kyiv sank 'Moscow' and the Russians are furious. In response to the sinking of the warship 'Moskva,' state TV pundits and hosts propose bombing Kyiv, destroying Ukraine's railways and making it impossible for any world leaders to visit in the future. pic.twitter.com/OekII2fbPe