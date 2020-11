Biden već suočen s teškoćama: Radnici su protiv njegovih klimatskih politika

Izabrani američki predsjednik Joe Biden našao se u prvim teškoćama više od dva mjeseca prije nego što bi trebao zauzeti mjesto na vrhu izvršne vlasti. Jučer je u Sjedinjenim Državama obilježen Dan veterana, odnosno branitelja, a američki su vozači kamiona, vrlo važni za tamošnje gospodarstvo, najavili štrajk zbog Bidenovih najava da će navodno zabraniti hidrauličko frakturiranje (fracturing ili fracking, engl.), postupak crpljenja prirodnog plina o kojem ovise milijuni radnih mjesta, ali koje pridonosi onečišćenju okoliša. Dosadašnji predsjednik Donald Trump pridonosio je blagodati američke radničke klase, govore kamionaši, a demokrat Joe Biden želi demontirati te pozicije.

Protiv frakturiranja

Grupa američkih kamionaša planirala je za jučerašnji Dan veterana, koji bi se na hrvatski prevelo kao Dan branitelja, štrajk kojim će upozoriti na planove nove američke administracije koja planira zabraniti frakturiranje. Radi se o navodnoj zabrani hidrauličkog frakturiranja kojim se ubrizgava voda u stijene pri vrlo visokom tlaku kako bi se dobio prirodni plin. Kontroverzan je to postupak koji je navodno štetan za okoliš i zbog kojeg već dulje vrijeme traju pregovori treba li ga zabraniti. Novi prosvjed kamionaši su najavili za dva tjedna.

Kako piše Fox News, čak 10 milijuna radnih mjesta u Americi izravno ili neizravno ovisi o tom postupku pa bi bilo kakva njegova zabrana bila vrlo kontroverzna. Prema nekim procjenama, postupak frakturiranja mogao bi u sljedećih 15 godina pridonijeti američkom gospodarstvu s dodatnih dva milijuna radnih mjesta.

“Naša je poruka jednostavna, nadamo se i učinkovita. Namjeravamo potpuno iskoristiti svoja prava te nećemo dopustiti političarima da donesu razarajuće odluke koje će imati negativan učinak na našu budućnost i budućnost naše djece”, napisao je Jeremy Rewoldt u Facebook grupi Stop the Tires 2020. (Zaustavite gume 2020.).

“Nećemo sudjelovati u ljevičarskom Green New Dealu (Zelenom Novom poslovanju) koji su implementirali Biden i Harris (buduća potpredsjednica Kamala Harris, nap. a.). Ne podržavamo zabranu frakturiranja. SAD funkcionira kao kapitalistička ekonomija i nafta je gorivo na kojem preživljavaju”, piše u grupi koja podržava dosadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, a protivi se Bidenovoj administraciji. Rewoldt je zatim aplaudirao Trumpu koji je “predano radio duge četiri godine kako bi zaštitio prava i slobode svih Amerikanaca, uključujući i vrlo važnu radničku klasu u ovoj zemlji”, napisao je jedan od lidera autoprijevoznika u SAD-u. “Zbog radničke klase ovaj sustav doslovno funkcionira. Bez vozača kamiona ova zemlja ne bi dugo preživjela”, napisao je Rewoldt. Zatim je dodao da ne namjerava naštetiti nikome te da ne žele pokvariti planove tvrtkama i privatnim vozačima koji prevoze medicinsku opremu. Ta skupina kamionaša planira također i nove prosvjede koji će se održati od 26. do 29. studenoga, a stranica na Facebooku koja ih okuplja već je dosad privukla više od 20 tisuća članova. Najveće energetske tvrtke u SAD-u, ExxonMobil, Royal Dutch Shell i Chevron Corp, u listopadu su rekle da planiraju srezati radnu snagu za više tisuća radnih mjesta što je pridonijelo frustriranosti spomenutih radnika.

Predsjednik SAD-a Trump, koji odbija priznati poraz na izborima od svog protukandidata Joea Bidena, tvrdio je da će druga strana, odnosno bilo kakva demokratska administracija, potpuno zabraniti postupak frakturiranja, pa će stotine tisuća Amerikanaca ostati bez posla. Uoči izbora je ta tema bila posebno osjetljiva za birače u Pennsylvaniji, jednoj od ključnih država u kojoj tisuće ljudi rade upravo u tom sektoru.

Američka udruga kamionaša, koja je u subotu čestitala izabranom predsjedniku Bidenu i potpredsjednici Kamali Harris, ustvrdila je da se “veseli suradnji s njihovom administracijom kako bi se ojačala i ponovno izgradila infrastruktura” te kako vozači kamiona ne govore “isključivo jednoj stranci”.

Carlson: Ljevica je poražena

Jučer je konzervativni Fox News objavio i da će se republikanci u oporbi protiviti najradikalnijim imenovanjima za kojima bi mogao posegnuti Biden. Naime, očekuje se da će Senat ostati pod kontrolom stranke desnog centra te bi se ona, poučena porazom Donalda Trumpa u utrci za Bijelu kuću, mogla protiviti planovima demokrata. Konzervativni voditelj Fox Newsa Tucker Carlson prekjučer je dao svoju dijagnozu slabijeg rezultata Demokratske stranke na izborima za Kongres no što se očekivalo, odnosno slogana “Uskratite sredstva policiji”, protupolicijske retorike kojom se zagovara ukidanje policijskih postaja diljem SAD-a kako bi se prekinula, kako tvrdi ljevica, rasistička politika.

– Amerikanci bi umirali kad bismo uzeli sredstva policiji. To su znali, ali svejedno su to radili. Nikada prije to nismo vidjeli... Ljudi koji stoje iza ukidanja sredstava policiji žele uništiti društvo. To nije politika, uništavanje civilizacije nije politička pozicija. To je nešto mnogo mračnije, duhovna bitka... Srećom, Demokratska stranka doživjela je katastrofu. Morate biti očajno nesretni diplomirani stručnjak iz rodnih studija s Dukea da biste mislili da je uskraćivanje novca policiji mudra ideja. Za to se zalažu: nevjenčani, nesretni diplomirani iz rodnih studija s Dukea. A to nije dovoljno ljudi da bi se pobijedilo na izborima i pametniji lideri demokrata počinju to shvaćati – rekao je Carlson.