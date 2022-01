Biden: Rusija će napasti Ukrajinu, svijetu prijeti najveća kriza od 1945.

Američki predsjednik Joe Biden u srijedu je prvi put sam rekao da vjeruje da će Rusija napasti Ukrajinu. Upozorio je Moskvu da će, ako to napravi, Rusija trpjeti teške posljedice. SAD je već prije rekao da neće poslati američke vojnike da se bore protiv ruskih, ali Washington razmatra ozbiljne ekonomske sankcije i naoružavanje ukrajinske vojske.

"Platit će visoku cijenu"

Lider SAD-a tijekom konferencije za novinare odgovarao je na pitanja, a kada su ga pitali o namjerama ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je:

– Nisam ni siguran da on zna što će napraviti. Pretpostavljam da će krenuti, nešto mora učiniti – rekao je Biden i dodao da bi "sveobuhvatna ofenziva bila najvažnija stvar na pitanju rata i mira koja se dogodila od Drugog svjetskog rata" te da bi postojao rizik prelijevanja rata izvan granica Ukrajine.

Usto je američki predsjednik dodao da misli da bi Rusija pobijedila vojno da pokrene invaziju, ali bi pretrpjela teške posljedice.

– Nije to mačji kašalj za rusku vojsku. Platit će veliku cijenu, odmah, u kratkom, srednjem i dugom roku ako to naprave – smatra.

Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES Ukrajinske trupe održavaju vojne vježbe suočene s mogućim upadom ruskih vojnika

Rusija je razmjestila oko sto tisuća vojnika na granici s Ukrajinom te su kijevski dužnosnici rekli da misle da će invaziju započeti u siječnju ili veljači. Rusija pak demantira da joj je to namjera. Na istoku zemlje od 2015. traje zamrznuti konflikt, nakon što je onaj pravi odnio više od 13 tisuća života, a Rusija je ilegalno anektirala poluotok Krim. Analitičari već mjesecima debatiraju o Putinovim namjerama, a oni bliski Moskvi tvrde da mu prije svega želi ostvariti diplomatske ciljeve, posebno javno obećanje NATO-a da Ukrajina nikada neće postati članicom.

No, Biden je tijekom razgovora s novinarima napravio i jedan gaf koji je naljutio Ukrajince.

– Vidjet ćete da će Rusija biti držana odgovornom ako pokrene invaziju, ovisno o tomu što će napraviti. Jedna je stvar ako će biti manji upad pa ćemo se morati svađati što napraviti ili ne napraviti – rekao je pa zatim dodao da pod manjim upadima misli na cyber napade te prisutnost ruskih obavještajnih službi koje već jesu u Ukrajini.

No, za Bidena bi tek veliki pokret trupa na teritorij Ukrajine bio crvena linija. Postoje razlike između toga što su članice NATO-a spremne napraviti, no otvorena agresija sve bi promijenila i ujedinila savez, rekao je Biden.

No, na to je reagirao Kijev kojem je zasmetala razlika između "manjeg" i "većeg" upada i kršenja suverenosti zemlje. Jedan je dužnosnik CNN-u rekao da to praktički znači zeleno svjetlo za Putina da ulazi u zemlju kako želi. Glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki morala je nakon Bidenove konferencije reći da je predsjednik bio jasan u razgovorima s Putinom: Svaki upad vojnih trupa u Ukrajinu značit će brzu i ozbiljnu reakciju SAD-a i njegovih saveznika.

Moskva je rekla da Bidenove riječi ne pridonose smirivanju napetosti, već destabilizaciji Europe. Najava sankcija Rusiji mogla bi ohrabriti Kijev da napadne proruske pobunjenike u zemlji, govori Kremlj.

Sastanak Lavrov – Blinken

Američki državni tajnik Antony Blinken jučer je posjetio Berlin kako bi razgovarao s europskim dužnosnicima o stanju na granici Ukrajine i Rusije, dok će se danas susresti s ruskim šefom diplomacije Sergejom Lavrovom. Nedavno su ruski dužnosnici razgovarali s američkima i NATO-ovima kako bi smirili situaciju, no do dogovora koji bi zadovoljio sve strane nije došlo.