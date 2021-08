Biden: Kraj rata u Afganistanu završava kraj napora SAD da vojno preoblikuje druge zemlje

Američki predsjednik Joe Biden obratio se javnosti samo dan nakon što je posljednji vojnik američkih snaga napustio međunarodnu zračnu luku Hamid Karzi u Kabulu označivši tako kraj američke vojne intervencije u Afganistanu.

- Dragi moji Amerikanci, rat u Afganistanu je gotov. Četvrti sam predsjednik koji se mora suočiti s problem završetka tog rata. Kad sam se kandidirao za predsjednika, obećao sam američkom narodu da ću ja završiti ovaj rat. Danas sam ispunio to obećanje. Vrijeme je da se bude iskren s američkim narodom. Nismo više imali jasan cilj u Afganistanu. Nakon 20 godina rata u Afganistanu, odbijam poslati još jednu generaciju američkih sinova i kćeri da se bore u ratu koji je trebao odavno završiti.

Objasnio je da kraj rata u Afganistanu završava kraj napora SAD da vojno preoblikuje druge zemlje.

