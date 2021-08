VIDEO Talibani presretni, Amerikanci im ostavili pozamašnu količinu oružja

Nije trebalo dugo čekati da se talibani pohvale na društvenim mrežama sa svojim 'plijenom', nakon što je Afganistan napustio posljednji američki vojnik.

Na Twitter profilu Talib Times, koji za sebe tvrdi da je riječ o službenom profilu Islamskog emirata Afganistan, objavljena je snimka leta u američkom helikopteru Black Hawk na kojoj se vidi kako talibani mašu iz zraka.

Taliban fly US Black Hawk helicopter pic.twitter.com/68FDr5RyFN — Talib Times (@TalibTimes) August 31, 2021

Ovo nije jedini helikopter koji je ostao za Amerikancima i savezničkim snagama.

U svojem pohodu na Kabul, talibani su zauzeli deset afganistanskih vojnih baza uključujući i one u Heratu, Khostu, Kunduzu i Maraz-i-Sharifu, što znači da su prije uspjeli doći do pozamašne količine oružja, opreme te streljiva, navodi BBC.

Taliban and civilians in #Gardez, the capital of #Paktia province, jointly celebrate the end of US occupation of the country attended by the Governor of Paktia.



Follow me ➡ @TalibTimes pic.twitter.com/Li9dUHIOfg — Talib Times (@TalibTimes) August 31, 2021

Portal Oryxx objavio je 16. kolovoza popis potvrđenih letjelica koje su uspjele pasti u ruke talibana, no nakon jučerašnjeg povlačenja ta brojka je drastično porasla. Kako bi se pokazali što imaju, Talib Times je objavio i danas snimku dijela opreme, navodeći kako su američke snage ostavile,među ostalim, A29 Super Tucasone i MD 530s helikoptere.

#Afghan Air force planes, including A29 Super Tucanos and MD 530s helicopters. Some of the #Taliban's haul after #US withdrawal. Many seem to have been abled. pic.twitter.com/oRIy7blA4g — Talib Times (@TalibTimes) August 31, 2021

Podsjećamo, Amerikanci i njihovi saveznici dvadeset godina su slali i koristili znatne količine vojne opreme, naoružanja i vozila.

Dio opreme je prebačen u druge zemlje poput Uzbekistana, no i dalje je ostala impresivna količina svega što bi moglo u konačnici koristiti talibanima kad dođe do sukoba s Islamskom državom.

General Frank McKenzie ustvrdio je kako su onesposobili 27 Humveeja i 73 letjelica kako ne bi mogli biti ponovo korišteni, no snimke talibana pokazuju suprotno.

Sve do posljednjeg trenutka sve dok nisu napustili aerodrom Hamida Karzai, Amerikanci su imali aktiviranu proturaketnu zaštitu u slučaju mogućeg napada Islamske države, navodi AP. Ukoliko to uspiju osposobiti, to će biti znatni uspjeh za talibane.

Čini se kako su i riješili problem tko će upravljati ostavljenim letjelicama. Mnogi afganistanski piloti koje su obučavali Amerikanci bili su meta talibana i ubijani su prethodnih tjedana, no sad nakon povlačenja pohvalili su se na društvenim mrežama kako im se na raspolaganje dao afganistanski pilot Sardar Mazloom. Za očekivati je kako neće biti jedini.

Afghan pilot Sardar Mazloom takes over and start his duty and he welcomes Taliban government in helicopter and say I will remain in my Duty. pic.twitter.com/QQYFpf1XRq — Talib Times (@TalibTimes) August 31, 2021

Koliko je točno oružja završilo kod talibana, u ovom trenutku nije poznato.