Bez osobne iskaznice matura se ne može polagati

Jedanaest je radnih dana do prvih ispita državne mature za 36.085 maturanata. Ove su godine uoči mature učenici infocentru Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, zaduženom za provedbu mature, uputili čak 30.108 telefonskih poziva – pet posto više nego prošlogodišnji maturanti i u ljetnom i u jesenskom roku.

Fokusiranje na nužno

Iako je riječ o vrlo stresnom razdoblju za učenike završnih razreda srednje škole jer im rezultati mature i te kako utječu na upis željenog fakulteta, ipak je nevjerojatno da su čak 4222 ove godine morala tražiti od Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje nove korisničke podatke, PIN i TAN, kako bi se mogli prijaviti u sustav jer su svoje korisničke podatke izgubili u šest mjeseci, koliko su imali prilike prijavljivati, odjavljivati ispite i kontrolirati sve svoje podatke u sustavu.

– To je ispit zrelosti i jednostavno treba imati fokus na sve važne datume o kojima su svi maturanti obaviješteni na vrijeme. Rokovi su postavljeni kako bi svima bilo lakše i kako bi u konačnici vrlo važan ispit proveli profesionalno. Nezahvalno je ulaziti u razloge zbog kojih su učenici izgubili svoje podatke, no rijetki su oni koji, primjerice, izgube šifre za društvene mreže – kazala je Ana Franić Božić, glasnogovornica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje.

Iako ove godine 12.753 gimnazijalca i 17.217 učenika strukovnih škola pristupa ispitima državne mature, učenici su obvezne predmete uglavnom birali na osnovnim razinama. Omjer je čak dvostruk – za osnovnu razinu obveznih ispita opredijelit će se 20.000, dok će više razine birati oko 11.000 učenika.

– To je direktna posljedica onoga što fakulteti traže. Maturanti neće, ako im to nije potrebno, ispred sebe postaviti veće ciljeve, nego će se koncentrirati na ono što im je potrebno za određeni fakultet i to učiti – kazao je Zlatko Zadelj, načelnik Odjela za organizaciju i provedbu mature.

Novosti za hrvatski jezik

Ono što se ove godine posebno naglašava jest činjenica da maturanti iz hrvatskog jezika moraju dobiti pozitivnu ocjenu iz oba dijela ispita – riješe li jedan odlično, a drugi dio nezadovoljavajuće, neće moći dobiti pozitivnu ocjenu. Takav model od iduće godine odnosit će se, doznajemo, i na strane jezike – ispit se neće moći položiti ako svi njegovi dijelovi ne budu pozitivno ocijenjeni.

Budući da je ostalo još malo vremena do prvih ispita, maturantima se sada savjetuje da početi ponavljati – generator mature tu im može pomoći. Riječ je o mrežnoj platformi koja se nalazi na stranicama Nacionalnog centra, a na kojoj su ispiti prošlih godina kao i brojač vremena – najbolji način ponavljanja gradiva.