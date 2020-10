Beroš upozorio na glavni izvor zaraze zbog kojega je sve više oboljelih

Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je na sjednici Vlade u četvrtak kako je 233. dana od početka zaraze koronavirusom u Hrvatskoj zabilježen porast koji brine, ali ne iznenađuje te situacija zahtijeva ozbiljnost, odgovornost i samodisciplinu.

"Na 233. dan od početka zaraze zabilježeno je 748 novozaraženih. Prati se određeni porast koji nas brine, ali ne iznenađuje s obzirom na situaciju kod nas i u okruženju", kazao je Beroš.

"U proteklom tjednu broj slučajeva na 100.000 stanovnika te udio pozitivnih testova ponovno rastu. Broj aktivnih slučajeva u odnosu na tjedan ranije porastao je s 11 posto na gotovo 15 posto. Situacija zahtijeva ozbiljnost, odgovornost i samodisciplinu", kazao je.

Beroš je ponovio kako su izvor zaraze u posljednje vrijeme bila veća javna i privatna okupljanja te je pozvao na odgovornosti i nesudjelovanje na takvim okupljanjima.

Trenutačno je pozitivan 3221 bolesnik, a 441 je hospitaliziran. U proteklih tjedan dana u bolnicu je zaprimljeno 350 pacijenata, a otpušteno 244. Radi se o blagom povećanju hospitaliziranih. Trenutačno je 27 bolesnika na respiratoru, dva više nego jučer. 192 pozitivna su u zdravstvenom sustavu, a 907 u samoizolaciji.

Beroš je rekao kako je uvođenjem eUputnice od bolnica zatraženo da daju točne termine za odlazak na specijalističke preglede, a pacijenti više neće morati ići svom liječniku po uputnicu, što je od velike važnosti u vrijeme epidemije.

Kazao je i kako većina većina zavoda za javno zdravstvo neće zbog opterećenost moći organizirati cijepljenje protiv gripe te će cijepljenje svojih pacijenata morati obaviti obiteljski liječnici.

Beroš je rekao kako u zdravstvenom sustavu ima dovoljan broj educiranih liječnika i medicinskih sestara za zbrinjavanje bolesnika s COVID-19 te da se kontinuirano radi edukacija za rad u intenzivnim jedinicama.

Kad je riječ o manjku epidemiologa, tamo gdje ih nedostaje, moguća su dodatna zapošljavanja i preraspodjele djelatnika, a u rad se mogu uključiti druge zdravstvene profesije i nezdravstveni kadar.

Prije sjednice Vlade Beroš je ocijenio kako nije optimalno da oboljeli od koronavirusa sami obavještavaju svoje kontakte, o čemu postoji prijedlog. Kazao je kako se to u javnosti pojavilo kao ideja, no to nije definitivan stav struke.

