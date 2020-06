Beroš: Situacija s koronavirusom je stabilna i dobra, ali naglašavam oprez

Ministar zdravstva Vili Beroš u srijedu je istaknuo da je 100. dan od početka epidemije koronavirusom, situacija je stabilna i dobra, epidemiološki pokazatelji su i više nego zadovoljavajući, no ponovno je naglasio važnost opreza.

"Epidemiološki pokazatelji su i više nego zadovoljavajući, no ono što čitavo vrijeme naglašavam - to je oprez", poručio je Beroš u Dnevniku HRT-a.

Najavio je da će u određivanju kraja epidemije biti krajnje oprezni, i odredit njezin kraj kada bude najoptimalnije.

"Iako postoje egzaktni epidemiološki kriteriji koji se moraju zadovoljiti da bi se proglasio završetak epidemije s obzirom da je riječ o novoj bolesti, s obzirom da je riječ o tome da se otvaramo turizmu, da dolaze kod nas strani državljani koji dolaze iz zemalja gdje bolest i dalje postoji, bit ćemo krajnje oprezni i procijenit ćemo kraj, odnosno odredit ćemo kraj epidemije kada za to bude najoptimalnije", istaknuo je ministar zdravstva Beroš.

To znači da se u određivanju kraja epidemije nećemo rukovoditi time da 14 dana bude bez novozaraženog.

Dodaje kako život mora ići dalje.

"Stabilizirali smo epidemiološku situaciju i pažljivo smo procijenili one elemente koji nam na neki način garantiraju sigurnost. Među zemljama iz kojih nam turisti dolaze su one zemlje imaju sličnu ili bolju epidemiološku situaciju nego Hrvatska. Naši epidemiolozi prate epidemiološku sliku u cijeloj Europi i pomno biramo one s kojima ostvarujemo mogućnost dolaska turista. S tog aspekta mislim da je sigurnosni aspekt povoljan, no opreza nikad dosta. Ne možemo znati ima li neki turist asimptomatski virus, ali razvili smo protokole o postupanju s takvim turistima i vjerujem da će i dalje situacija biti pod nadzorom, rekao je Beroš.

VIDEO Alemka Markotić: Moguće je da se cjepivo za koronavirus proizvodi u Imunološkom zavodu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Upitan koliko je koronakriza utjecala na smanjenje transplantacija i općenito na zdravstveni sustav, Beroš napominje da rad u bolnicama nije zaustavljen nego j je prilagođen novim uvjetima; za sve hitne i neodgodive slučajeve bolnice su i nadalje radile, a sve ono što se moglo prolongirati, prolongiralo se.

"S obzirom na vrlo specifične karakteristike obavljanja transplantacijskog programa i na sve rizike, on nije bio provođen tijekom epidemije, mislim da su samo dvije hitne transplantacije napravljene. Međutim, otvaranjem i reaktivacijom hrvatskog zdravstvenog sustava počela je ponovno normalna funkcija i svjedočimo u KBC-u Zagreb u pet dana transplantirano je pet bubrega. To svjedoči fleksibilnosti hrvatskog zdravstvenog sustava i mogućnosti brze transformacije što nam je poglavito u onom početnom odgovoru na ovu ugrozu bilo od najvećeg značaja", rekao je Beroš.

Na pitanje kako komentira epilog slučaja u KBC-u Split gdje je došlo do zamjene identiteta dviju pacijentica, a danas je proglašeno da ravnatelj te bolnice Julije Meštrović nije kriv i ostaje na toj dužnosti iako mu je bio podnio ostavku, a smijenjeno je troje djelatnika, Beroš je ponovio da mu je žao što se to desilo, a drago mu je da je KBC Split priznao grešku.

Čuo se je, kaže, s predsjednikom Upravnog vijeća te bolnice koji ga je izvijestio da troje odgovornih ljudi, šefova određenih ustrojbenih jedinica nisu više na tim mjestima.

"Dakle, na neki način su detektirani oni u lancu zapovjednom koji su odgovorni za takve propuste. Upravno vijeće odlučilo je dati i dalje povjerenje ravnatelju Meštroviću, s čime sam suglasan, međutim tu postupanju nije kraj. S obzirom na nalaz zdravstvene inspekcije koji je bio osnovni element za postupanje Upravnog vijeća, postupat ćemo dalje. Zbog sumnje na učinjenu stručnu grešku taj nalaz će biti proslijeđen Hrvatskoj liječnikoj komori na postupanje. Nadalje, zbog sumnje na kazneno djelo bit će proslijeđen i Državnom odvjetništvu a i samo rješenje zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva će biti upućeno zdravstvenoj ustanovi sa nalogom da se isprave one nepravilnosti koje su uočene tijekom inspekcijskog nadzora", poručio je ministar Beroš.