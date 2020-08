Beroš Kacinu: Ne mijenjamo Zakon o zaštiti od zaraznih bolesti

Žalosti me što će Hrvatska promijeniti Zakon o zaraznim bolestima nakon sezone godišnjih odmora, što je jako kasno, kazao je glasnogovornik slovenske Vlade za COVID-19 Jelko Kacin i tako opet iznio informaciju o Hrvatskoj o kojoj se ovdje ne zna ništa, ali – kako kažu ministar zdravstva Vili Beroš i ravnatelj HZJZ-a – o kojoj se i ne razmišlja.

– Zakon će promijeniti tek poslije 20. kolovoza – kazao je Kacin. Dok se objavi u službenim glasilima, sezona će biti gotova. No ministar zdravstva dr. Vili Beroš opovrgnuo je da Hrvatska planira skorašnje izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Ni on, a kako je rekao, ni ravnatelj HZJZ-a dr. Krunoslav Capak o takvim izmjenama ne znaju ništa. U formalnoj proceduri ni u najavi plana zakonskih izmjena, prema podacima Ministarstva zdravstva, ne stoji spomenuti zakon.

Kacin je kazao i kako bi se broju zaraženih u Hrvatskoj trebali dodati i pozitivni Slovenci koji su se zarazili na odmoru te da bi se Hrvatska vrlo brzo mogla naći na crvenoj listi. Još se za susreta dvojice premijera Andreja Plenkovića i Janeza Janše prošlog mjeseca špekuliralo da bi Slovenija mogla Hrvatsku staviti na listu rizičnih i svojim građanima uvesti obaveznu samoizolaciju sredinom kolovoza, kako bi do početka školske godine eliminirali unošenje zaraze, no to je tada demantirano.

– U Hrvatskoj testiraju manje od nas i turisti ne vjeruju hrvatskom zdravstvenom sustavu pa, kad se razbole, radije se vraćaju kući – kazao je Kacin, uvjeren da će se sve to negativno odraziti na hrvatski turizam.