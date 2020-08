Vladimir Putin i njegovi znanstvenici sasvim sigurno nisu očekivali opće oduševljenje zbog objave kako je Rusija prva zemlja koja je službeno odobrila korištenje cjepiva protiv novog koronavirusa SARS-CoV-2. No sigurno nisu očekivali ni ovoliko negativnih reakcija. Stav je znanstvene zajednice da bi cjepivo čak moglo biti i opasno jer nije prošlo sve faze testiranja, poglavito najmasovniju fazu 3 nakon koje se može sa sigurnošću reći je li cjepivo sigurno i učinkovito ili nije. Ako Rusi doista griješe, to bi moglo izravno potkopati globalne napore da se pronađe cjepivo protiv virusa koji je okrenuo svijet naglavačke.

– Riječ je o nesmotrenoj i bedastoj odluci. Masovno cijepljenje nedovoljno testiranim cjepivom je neetično. Bilo kakav problem s ruskom kampanjom cijepljenja bio bi katastrofalan i zbog negativnih posljedica po zdravlje, ali i zbog toga što bi unazadio prihvatljivost cijepljenja u stanovništvu – stoji u izjavi Francoisa Ballouxa, genetičara sa University Collegea u Londonu. Jedini raspoloživi podaci o testiranju ruskog cjepiva nazvanog Saturn V odnose se na dva ranija testiranja provedena na 76 dragovoljaca no za ta testiranja nema nikakvih objavljenih rezultata.

Tako se o tom cjepivu s Instituta Gamaleja zna vrlo malo. Kako se može pronaći u podacima o tom testiranju, riječ je o cjepivu koje se daje u dvije doze, a temelji se na dva adenovirusa. U prvoj dozi je adenovirus Ad26 kakav se koristi i kod cjepiva koje razvija kompanija Johnson & Johnson, a u drugoj je adenovirus Ad5 koji se koristi u cjepivu koje razvija kineski CanSino Biologics. Prema ruskoj dokumentaciji o odobrenju, svih 38 dragovoljaca koji su dobili jednu ili obje doze cjepiva razvilo je antitijela za SARS-CoV-2. No to su, navodi se u brojnim tekstovima o ruskom cjepivu, pojave slične onima u ranim testiranjima cjepiva koja se razvijaju i drugdje u svijetu. Daleko je veći problem postići takve rezultate u masovnoj primjeni, odnosno u fazi 3 kliničkih ispitivanja. Naš ugledni virusni imunolog prof. dr. sc. Luka Čičin-Šain s Helmholtz centra za infektivna istraživanja u Braunschweigu objašnjava kako su adenovirusi Ad5 i Ad26 serotipovi ljudskih adenovirusa.

– Glavni problem je da je Ad5 soj vrlo uvriježen u ljudskoj populaciji i cjepiva zasnivana na njemu nisu bila učinkovita zbog prirodnih protutijela koja se stječu kad neka osoba preboli infekciju Ad5 virusom, što je vrlo često – kaže prof. Čičin-Šain nastavljajući kako je Ad26 manje uvriježen i veći broj ljudi će moći reagirati na njega, ali ni ovo cjepivo neće pomoći svima, jer još uvijek postoje brojni ljudi koji imaju protutijela na Ad26. Kombinacija dva soja u prime/boost protokolu zahtijeva da se osobe dva puta jave doktoru u točno određenom vremenskom razmaku kako bi se imunost koja je potaknuta prvim cjepivom, pojačala docijepljenjem. Mnogi ljudi neće se javiti drugi put.

Ujedno, ako jedno od cjepiva biva neutralizirano prirodnim protutijelima protiv adenovirusa, onda je učinak kao da ga niste ni dali, kaže dr. sc. Čičin-Šain te dodaje kako je do sada testirano jedino to da ta cjepiva izazivaju odgovore protutijelima. – To još uvijek nije jasan rezultat koji potvrđuje da su cijepljeni ljudi doista i zaštićeni. Za to treba faza 3 u kojoj će se cijepiti oko 30.000 ljudi i usporediti da li je cijepljena populacija pokazala statistički značajno manje infekcija od kontrolne grupe cijepljene placebom – navodi naš znanstvenik.