Šefovi HDZ-a i SDP-a održali strastvene govore, stručnjaci otkrivaju što se krije iza toga

Pobijedili smo 2013. i 2014. Pobijedit ćemo i 2019. uz program koji je najsadržajniji i najbolji. To govorim jer osjećam da vodimo zemlju u pravom smjeru. Ovo nisu samo izbori da imamo najveći broj mandata, da EPP odlučuje o budućnosti EU. Ovo su izbori o budućnosti zemlje.

Ovi su izbori prilika da svima jasno i trezveno objasnimo da je naše članstvo u EU kruna 30-godišnje politike onih koji su vodili hrvatsko društvo. Kada slušam političke konkurente kojih tada nije bilo, koji nisu imali stranke, koji tom procesu nisu pridonijeli ni milimetra, oni danas govore u Saboru kao da su pali s Marsa.

Tko je slabiji vođa?

To je razlika između odgovornih i ozbiljnih, onih koji znaju i onih koji ne znaju. Ako želite izolacionizam, retrogradne snage, ljude koji će ići u emisije i pričati gluposti, onda ih birajte, ali to nije dobro za interese Hrvatske – poručio je jučer čelnik HDZ-a Andrej Plenković na predstavljanju HDZ-ovih kandidata za EU izbore dodavši da su izbori za Europski parlament izbori između onih koji znaju i drže smjer razvoja zemlje i onih koji bi išli nazad i izolirali Hrvatsku, a za naše društvo učinili bi gore nego bolest, naglasivši pritom da je HDZ uveo Hrvatsku u EU. Gotovo istodobno šef SDP-a Davor Bernardić predstavljao je kandidate svoje stranke za iste izbore.

Govor HDZ-a

– Bili smo prvi koji su ostvarili gospodarski rast u Hrvatskoj, podigli plaće i mirovine, jačali neovisne institucije, izgrađivali civilno društvo, sagradili autoceste i povezali Hrvatsku. Mi smo Hrvatsku uveli u EU. Priča o SDP-u priča je o ljudima koji ne odustaju kada je najteže. Mi znamo da 3000 kuna nije dovoljno za pristojan život. Nemojmo dopustiti glasove koji kliču “za dom spremni”. Mi vjerujemo u tolerantnu, solidarnu, pravednu, naprednu i ravnopravnu Hrvatsku gdje su naši građani u svemu ravnopravni s građanima EU. Želimo biti normalna zemlja sretnih ljudi, zemlja bez kriminala, korupcije, nepotizma i nepravdi. SDP neće odustati od povećanja plaća i mirovina. Dok drugi pričaju, SDP ima rezultate jer imamo najbolje europarlamentarce Tonina Piculu i Biljanu Borzan – poručio je Bernardić.

A što o govorima obojice kažu stručnjaci?

– Plenkovićev govor je govor HDZ-a i SDP-a protiv svih ostalih koji su kasnije došli i pali su s Marsa jer, kako kaže, oni tom procesu nisu pridonijeli ni milimetra, dok za SDP to ipak ne može reći. To je govor etabliranih protiv onih koji žele doći na njihovo mjesto, protiv populista. Plenković je toliko siguran u ishod izbora da si može dopustiti dvotrećinski anonimnu listu. Uz listu Starta, HDZ ima najslabiju listu od svih koji imaju neku šansu na izborima. Pa lista Zelene ljevice znatno je jača od liste HDZ-a.

To je zato što Plenković ovu listu “prodaje” kao svoju, kao listu na kojoj se odlučuje “za” ili “protiv” njega kao inkarnacije novog HDZ-a koji, kako on kaže, zna s Europom. Bernardićev je govor govor sukoba, prije svega s HDZ-om, a onda i s radikalnom desnicom, s tim da on na toj razini ne uvodi razliku između HDZ-a i radikalne desnice.

Potpisan sporazum o udruživanju i priključenju stranke Naprijed Hrvatska SDP-u

On se odlučio opet sjetiti da SDP pripada ljevici kako u smislu antifašizma tako i u smislu smanjivanja socijalnih razlika. Govoreći o solidarnosti, pravednosti i napretku ponavlja tradicionalni program socijaldemokracije, dok na personalnoj razini inzistira da SDP ima znatno jaču listu od HDZ-a, što je doista istina.

Kako je Bernardić slabiji vođa od Plenkovića, on si ne može dopustiti napoleonsko ponašanje s listom pa ova lista SDP-a ima zadaću spašavati Bernardića, dok Plenković smatra da on može spasiti svoju listu – kazao je politički analitičar Žarko Puhovski. Komunikologinja Smiljana Leinert Novosel ističe pak da Bernardić poziva na mobilizaciju, da se izađe na izbore jer se jedino tako mogu eliminirati nesposobni i oni koji uzvikuju “za dom spremni”.

Stranački “hvatači”

– Bernardić hvali SDP kao naprednu stranku i onu koja je Hrvatsku uvela u EU. Svoju stranku reklamira jedino tako što ističe EU zastupnike B. Borzan i T. Piculu koji bi, kao “hvatači”, trebali posvjedočiti da su svi njihovi kandidati takvi. U govoru mu nije bilo ništa specifično za EU izbore.

To je bilo jedno općenito mobilizirajuće obraćanje. A Plenković naglašava da su ovo izbori koji će odrediti budućnost zemlje jer je to test da se vidi koji političari i stranke uopće imaju potporu. On naglašava da je HDZ apsolutno proeuropska stranka koja je, tvrdi on, uvela Hrvatsku u EU, što tvrdi i Bernardić. I koja je sad dilema pred glasačima?

Birati HDZ koji zna što treba ili birati druge koji nemaju pojma i koji mogu proizvesti negativne posljedice. Za razliku od Bernardića, Plenkovićev motivacijski govor više je orijentiran na europsku razinu – analizirala je Smiljana Leinert Novosel.