Bellen: Europa je slatka i šarena kao sladoled, a i zaslužna je za mir

Europa je slatka i šarena kao sladoled na plaži tijekom ljetnog odmora, ali možda malo slana od mora, ustvrdio je austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen u novogodišnjem obraćanju naciji, koje je sročio tako kao da objašnjava Europsku uniju jednom petogodišnjaku. Na početku godine u kojoj se, krajem svibnja, održavaju izbori za Europski parlament, predsjednik Austrije prisjetio se jednog građanina koji mu je pričao kako njegov sin Matthias (5) u vrtiću uči o raznim zastavama, pa je naišao i na europsku zastavu, a građanin je tada shvatio da nije lako petogodišnjaku objasniti Europu. Pitao je predsjednika kako bi on to objasnio. “Pomalo je i kao tvoj vrtić”

Predsjednik Van der Bellen počeo je s usporedbom sa sladoledom na morskoj plaži. I nastavio:

– Ili si možda gledao nogometnu utakmicu s tatom i mamom, ili samo s tatom. Snažna kao slobodan udarac Ronalda ili elegantno dodavanje Davida Alabe, to je Europa. Europa je pomalo i kao tvoj vrtić. U kojem se okupljaju mnoga djeca iz jako različitih obitelji, sprijateljuju se, uče zajedno, igraju se. Ono što je posebno u svemu tome, dragi Matthias, je da se, iako ponekad ima svađa, svi trude dobro slagati međusobno. Jer znamo da je život zajedno puno ugodniji nego nasamo. Svi imaju neke talente, različite talente, i svi od toga mogu imati koristi. To je također Europa – rekao je Alexander Van der Bellen.

– Mi odrasli smo također djeca iz različitih obitelji i odlučili smo da nam je život zajedno puno ugodniji nego nasamo. Trebaš znati, dragi Matthias, da to nije uvijek bilo tako. Jer tvoj djed ili pradjed vjerojatno su iskusili rat. Rat je ono kad su svi ljutiti jedni na druge, a u jednom trenutku nitko ne zna zbog čega. I kad se ljudi tuku i tuku, sve dok ne umru. Nadam se da to nikad nećeš morati iskusiti. I to je najvažniji razlog današnje ujedinjenosti Europe: da nikad više ne bude rata. Da mir prevlada – poručio je austrijski predsjednik i dodao da je Europa naučila na tim greškama iz prošlosti i udružila snage kako bi svatko od nas mogao živjeti u miru. Nikad to ne smijemo zaboraviti, dodao je, “posebno ne mi odrasli”.

– Kad neki ljudi pitaju “što ja zapravo imam od Europe”, onda im moram odgovoriti: ovo ovdje, naš miran suživot – dodao je.

Zvuči potpuno prirodno da djeca mogu otvarati svoje božićne darove u miru, ali to je tako zahvaljujući tome što “smo mi Europljani u posljednjih 70 godina stvorili nešto vrlo jedinstveno”, nastavio je predsjednik Austrije Alexander Van der Bellen.

“Najbolja ideja ikad”

– I ne smijemo dopustiti da nam to predstavljaju kao nešto loše. Ne izvana. I ne onima koji vjeruju da si međusobno nismo potrebni. Oni vjeruju da bi nam samima bilo puno bolje. To je iluzija. Dragi Matthias, draga djeco, vjerujte mi, to je greška. Znam o čemu govorim. Želim vam da to nikad ne morate iskusiti. A vaši roditelji se za to mogu pobrinuti. Tako što će iskoristiti svoje pravo da biraju. Tako što će razumjeti da je zajednička Europa razlog zbog kojeg nam se mir danas čini tako prirodnim – zaključio je svoj opis ideje EU prilagođen djetetu i još samo dodao:

– Dame i gospodo, ujedinjena Europa je najbolja ideja koju smo ikad imali… Želim sretnu novu godinu svima nama.