Banožić: Niti sam ja tražio ulaganje u stan, niti Milanović u rezidenciju na Hvaru

Ministar obrane Mario Banožić uoči sjednice Vlade osvrnuo se na novu temu sukoba s predsjednikom RH Zoranom Milanovićem oko državnih nekretnina. Objašnjavajući zašto je prozvao predsjednika za nekretninu na Hvaru, kazao je da je u tom slučaju sve sukladno zakonu, kao što je i u slučaju uređenja njegovog stana.

- Samo zbog prezentacije predsjednika i njegove zviždaljke Maje Đerek, ja ispadam loš. Državne nekretnine ulažu zakonski, niti sam tražio stan niti sam tražio da se ulaže, kao ni on - poručio je Banožić.

Na pitanje koliko je vodio brigu o ulaganju u državne nekretnine dok je bio ministar državne imovine, odgovorio je da Državne nekretnine imaju svoj plan rada koji se mijenja.

- Očito da je bilo pred samo ljetovanje uređenje, jer se znalo da će se u njoj boraviti. Isto se događa i sa stanom. Kada se zna da će ga neki dužnosnik koristiti, ulaže se u njega. Pritom se nije nikada išlo u luksuze - istaknuo je.

Smatra da ga Milanović napada da bi zasjenio dobre projekte koje provodi Ministarstvo.

- Najveće tenzije bile su za vrijeme potpisivanja ugovora o nabavi višenamjenskih aviona. Onda kada se ta tema isključila, onda se dovelo u pitanje borbena vozila Bradley. Sada kada je to završeno, i puno bolje ispregovarano zahvaljujući svima nama koji smo sudjelovali u procesu, imamo danas opet nešto negativno oko vojske. To je jedna strategija koja dolazi s Pantovčaka - kazao je ministar, dodajući da "u tom valu predsjednikovog nasilja koji vrši nad Hrvatskom vojskom", funkcioniraju "u nemogućim uvjetima."

Na opasku novinara da je predsjednik naveo da je inspekcija pokazala da je sve čisto i nema nepravilnosti, Banožić je kazao da Milanović selektivno čita samo ono što mu ide u korist.

- Oznake tajnosti koje se nalaze na inspekcijskom nalazu, nalaze se temeljem Pravilnika zakona o tajnosti podataka. Ako stavljate oznaku na službeno putovanje, zbog čega je došlo do inspekcije, i to svojom voljom, a ne pravilnikom, i izgovarate se da je riječ o putovanju štićene osobe, koja je to ugroza sada nakon godinu dana? Neka skine s onih 25 helikopterskih letova svrhu, namjenu i tada ćete dobiti jasnu sliku inspekcijskog nalaza - poručio je Banožić.

Istaknuo je da se drži isključivo zakonske procedure.

Upitan je li tražio vojsku u privatne svrhe, Banožić je odgovorio da nije nikada, ali je više puta tijekom obraćanja spomenuo da je predsjednik poslao vojnu policiju da zabrani ulazak novinarima u vojarnu u Našice.

Podsjetimo, predsjednik Republike Zoran Milanović demantirao je danas da je tražio adaptaciju rezidencije na Hvaru, ali je poručio da traži istragu na što je ministar obrane Mario Banožić kao tadašnji ministar državne imovine potrošio toliki novac jer se u toj državnoj rezidenciji adaptacije i ulaganja ne vide. Taj odgovor uslijedio je nakon što ga je sinoć Banožić prozvao da se očituje o "adaptaciji i ulaganju u državnu rezidenciju na Hvaru koja je iznosila nekoliko stotina tisuća kuna".

Milanović je, uz ostalo, istaknuo da nije bio upoznat s adaptacijom i ulaganjem koje su ranije očito obavile Državne nekretnine, tvrtka koju je direktno nadzirao Banožić kao tadašnji ministar državne imovine.