Banožić iselio iz državnog stana u Zagrebu, no nije podnio novu imovinsku karticu

Bivši ministar obrane Mario Banožić iselio je iz državnog stana u centru Zagreba kojega je koristio od 2019. godine. To je za 24sata potvrdila tvrtka Državne nekretnine te navela: "Primopredaja stana će biti idući tjedan, nakon Božića. Inventar u svim stanovima pa tako i u onima za službene potrebe je imovina trgovačkog društva Državne nekretnine. Dakle, inventar ostaje u stanovima za službene potrebe s obzirom na to da čini opremu stana. Korisnici stanova za službene potrebe do primopredaje stanova odnose svoje osobne stvari".

Riječ je o stanu od 92 kvadrata u Gundulićevoj ulici kojeg si je Banožić dodijelio. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa utvrdilo je da je prekršio zakon i dodijelio ga sam sebi. Plaćao ga je 61 euro mjesečno s obzirom na to da je cijena službenih stanova pet kuna po kvadratu.

Banožić je, također, prekršio Zakon o sprečavanju sukoba interesa jer nije u roku od mjesec dana od razrješenja podnio novu imovinsku karticu. Naime, to je morao učiniti do 11. prosinca. Zbog toga će Povjerenstvo protiv njega otvoriti predmet, no nije poznato kakvu će kaznu dobiti.

Premijer Andrej Plenković razriješio je Banožića dužnosti ministra 11. studenoga, nakon prometne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba. Banožić se, podsjetimo, 24. studenoga oglasio prvi put od nesreće te potvrdio kako je otpušten na kućno liječenje. Tada je izrazio sućut obitelji Gorana Šarića, muškarca koji je smrtno stradao.

"Ovim putem želim izvijestiti javnost da sam danas, nakon dva tjedna provedenih u bolnici, otpušten na kućno liječenje. Stoga sam prvi put u prigodi da se osvrnem na tragičnu prometnu nesreću koja se dogodila 11. studenoga 2023. godine u blizini Vinkovaca. Prije svega želim izraziti duboku sućut obitelji Gorana Šarića, koji je smrtno stradao. Moje misli proteklih dana usmjerene su prema njegovoj supruzi, kćerima i cijeloj obitelji te svim poznanicima, zbog nenadoknadivog gubitka Gorana Šarića, kojeg sam i osobno poznavao. U ovim teškim trenucima, želim izraziti iskreno žaljenje i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti zbog prometne nesreće, u kojoj je nažalost izgubljen jedan ljudski život", naveo je tada bivši ministar te se potom zahvalio zdravstvenim djelatnicima bolnica u kojima je bio nakon nesreće.

U prometnoj nesreći koja se dogodila 11. studenoga, podsjetimo, poginuo je 40-godišnjak. Policijska uprava vukovarsko-srijemska oglasila se idućega dana s detaljima nesreće te navela:

"Očevidom prometne nesreće, kojim je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru, utvrđeno je kako je 44-godišnji vozač (državni dužnosnik) osobnog vozila vinkovačkih registarskih oznaka, krećući se iz smjera Vinkovaca u smjeru Županje, obavljao radnju pretjecanja s lijeve strane teretnog vozila koje se ispred njega kretalo u istom smjeru, a da se nije uvjerio da to može učiniti na siguran način ne ometajući promet iz suprotnog smjera, uslijed čega je došlo do udara prednjeg dijela osobnog vozila u prednji dio kombi vozila (teretno vozilo) pulskih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao 40-godišnjak".