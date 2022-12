Banke objavile: Pripremite gotovinu za novogodišnju noć, plaćanje karticama bit će ograničeno

Zbog prelaska na euro, banke su objavile da će plaćanje karticama tijekom novogodišnje noći biti ograničeno pa savjetuju svojim klijentima da za novogodišnju noć pripreme gotovinu jer se karticama uglavnom neće moći plaćati.

Zagrebačka banka je izvijestila svoje korisnike da zbog tehničke prilagodbe sustava na euro neće se moći koristiti debitnim i kreditnim karticama te bankomatima Zabe od subote 31. prosinca 2022. u 22:55 do nedjelje 1. siječnja 2023. u noćnim satima. Preporučuje se da se za plaćanja tijekom novogodišnjeg vikenda unaprijed opskrbite gotovim novcem dostatnim za Vaše potrebe, stoji u obavijesti Zabe koju su poslali svojim klijentima.

On-line bankarstvo putem mobilne aplikacije i interneta (m-zaba, e-zaba) bit će nedostupno od subote 31. prosinca 2022. u 23:30 do nedjelje 1. siječnja 2023. u poslijepodnevnim satima. Plaćanja karticama na internetu koja je potrebno potvrditi m-tokenom bit će moguća od poslijepodnevnih sati 1. siječnja 2023. kada postane dostupno on-line bankarstvo.

PBZ je izvijestio kako će imati privremene prekide u korištenju PBZ Visa debitne kartice za građane od 23:00 sata 31. prosinca 2022. do 1:00 sat 1. siječnja 2023. Za PBZ Visa Business Classic debitnu karticu za poslovne subjekte bit će ograničeno korištenje od 1:00 sat 1. siječnja 2023. do 4:00 sata 2. siječnja 2023. do iznosa 100 eura dnevno uključujući bankomate i EFTPOS uređaje i plaćanja na internetskim prodajnim mjestima. PBZ Card Za Premium Visa kartice bit će privremeni prekid korištenja kartica od 23:00 sata 31. prosinca 2022. do 1:00 sat 1. siječnja 2023 kao i za PBZ Visa Classic kreditne kartice (charge/revolving). Za PBZ Mastercard kreditne kartice (charge/revolving) privremeni prekid korištenja kartica od 23:00 sata 31. prosinca 2022. do 1:00 sat 1. siječnja 2023., ali će biti i ograničeno korištenje kartica na pojedinim prodajnim mjestima od 10:00 sati do 23:00 sata 31. prosinca 2022.

Erste banka izvijestila je kako će korištenje kartica na bankomatima i prodajnim mjestima u Hrvatskoj i inozemstvu (odnosi se i na kartice povezane s vašim aplikacijama za plaćanje) bit ograničeno u noći s 31.12.2022. na 1.1.2023.

- To znači da je najbolje da se, u tom kratkom razdoblju, oslanjate na plaćanje gotovim novcem (primjerice, za taksi, dostavu hrane, plaćanje u restoranu ili kafiću). Također do poslijepodnevnih sati 2.1. nećete moći potvrđivati online kupnje mTokenom, odnosno plaćati karticama kod online trgovaca koji koriste 3D standarde plaćanja - objavili su iz Erste banke.

U subotu 31. prosinca 2022. od kasnih večernjih sati do jutarnjih sati 1. siječnja 2023. mogući su povremeni prekidi na kartičnim transakcijama, uključujući i transakcije na bankomatima, objavila je Raiffeisen banka.

Sve kartice OTP banke će funkcionirati tijekom cijelog razdoblja prelaska sustava na euro, osim nekoliko minuta oko ponoći pri ulasku u Novu godinu (prekid će biti 31. 12. 2022. od 23:55 do 1. 1. 2023. u 00:05).

Hrvatska poštanska banka objavila je da će plaćanje karticama biti moguće uz kratkotrajni prekid u noći na 1.siječnja 2023. mHPB i internetsko bankarstvo neće biti dostupni u subotu 31. prosinca i nedjelju 1. siječnja.

Addiko banka je objavila da se na prodajnim mjestima mogu očekivati prekidi u radu ili ograničena mogućnost kartičnog plaćanja tijekom subote, 31. prosinca 2022. i nedjelje, 1. siječnja 2023.

