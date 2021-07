'Banditi su ubili našeg predsjednika, ja preuzimam vlast'

Grupa neidentificiranih napadača u noći s utorka na srijedu ubila je predsjednika Haitija Jovenela Moïseja (53) u atentatu na njegov dom blizu glavnog grada Port-au-Princea.

U napadu je ranjena i supruga bivšeg predsjednika. Vlast je preuzeo premijer Claude Joseph koji je i priopćio vijest građanima te ih je pozvao na mir. Haiti je siromašna država od 11 milijuna ljudi koji su navikli na velike političke turbulencije, a zemlja se još oporavlja od katastrofalnog potresa koji ju je pogodio 2010. i koji je odnio više od stotinu tisuća života.

Uključeni “strani elementi”

Premijer je građanima rekao da je predsjednika ubila grupa koja je uključivala “strane elemente”. – Oko jedan poslije ponoći, skupina neznanih pojedinaca, uključujući i neke koji su govorili španjolski (službeni jezici su francuski i haićanski kreolski, op.a.), napala je privatnu rezidenciju predsjednika i smrtonosno ranila šefa države – rekao je premijer Joseph koji je osudio barbarski napad, ali je građanima poručio da je sigurnosna situacija pod kontrolom te da zemlja ostaje mirna.

Haiti je najsiromašnija zemlja u obje Amerike, a leži na otoku Hispanioli kojeg dijeli s drugom državom – Dominikanskom Republikom koja ima oko pet puta veći BDP po glavi stanovnika. U Haitiju su se također u posljednje vrijeme povećali slučajevi otmica građana koje se zatim razmjenjuje za otkupninu.

Haiti ima dugotrajnu povijest diktatura i državnih udara, i zemlja nikada nije postala jasno demokratska. Ubijeni lider Moïse mučio se posljednjih godina u dokazivanju legitimiteta da uopće ostane na čelu države. Oporba i neki ustavni stručnjaci tvrdili su da je trebao odstupiti u veljači 2020., na petu godišnjicu izbora čiji je drugi krug bio otkazan zbog nepravilnosti i sumnje u prijevaru.

On i njegovi pristalice pak su govorili da je punu vlast preuzeo tek 2017. godine, nakon ponovljenih izbora i da ima pravo biti na čelu države. Nakon što su prije nekoliko godina parlamentarni izbori bili odgođeni, i državna skupština ostala je bez parlamentaraca, Moïse je jednostavno vladao uredbama.

Posljednjih mjeseci, prema New York Timesu, ulice gradova na Haitiju bile su prepune prosvjednika koji su tražili njegov odlazak. Jučer nije bilo jasno ima li atentat na predsjednika političku, kriminalnu ili neku drugu pozadinu, a vlasti nisu priopćile koga sumnjiče za organizaciju napada.

Foto: VALERIE BAERISWYL/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: People make noise during a protest against an epidemic of kidnappings sweeping Haiti, in Port-au-Prince FILE PHOTO: People make noise during a protest against an epidemic of kidnappings sweeping Haiti, amid deepening political unrest and economic misery, in Port-au-Prince, Haiti April 15, 2021. Picture taken April 15, 2021. REUTERS/Valerie Baeriswyl/File Photo VALERIE BAERISWYL

Glasnogovornica američkog lidera Joea Bidena, čija je zemlja, točnije Miami, od Haitija udaljena 1000 kilometara, rekla je da Washington još procjenjuje situaciju, ali je privremeno zatvorio svoje veleposlanstvo u zemlji. Prije tjedan dana SAD je osudio svaku situaciju u Haitiju – od kršenja ljudskih prava do napada na novinare i rasta uličnog nasilja u zemlji.

Krajem lipnja je u zemlji trebao biti održan referendum o ustavu, ali je odgođen zbog međunarodnih kritika i pandemije. U rujnu pak su trebali biti održani parlamentarni izbori, ali u ovom trenutku nije jasno hoće li stanovnici ove zemlje imati mogućnost izabrati dužnosnike.

U posljednje četiri godine izmijenilo se šest predsjednika vlade. No, pažljiviji promatrači upozoravaju da su problemi u zemlji počeli mnogo prije mandata ubijenog predsjednika: nakon pada diktature u drugoj polovici 1980-ih, političke su se glavešine oslanjale na oružane skupine za vladanje zemljom. I opozicija kontrolira svoje bande, a one su često mnogo snažnije od policije.

– Danas postoji općeprisutna kriminalizacija političkog aparata – rekao je The Economistu istraživač James Boyard.

Potresi, uragani...

Radi se inače o državi s jednom od najvećih razlika između bogatih i siromašnih, a gotovo 60% ljudi živi s manje od 12,04 kune dnevno, što je međunarodna granica siromaštva (1,90 dolara). Prva asocijacija koju mnogi u svijetu imaju na Haiti nažalost su teške prirodne nepogode. Potres koji je 2010. pogodio zemlju odnio je čak 100 tisuća života, dok vlada daje i mnogo veće brojke.

Uništeno je 250 tisuća kuća. Ukupno je potres na ovaj ili onaj način pogodio čak tri milijuna ljudi, te je na mnogim mjestima prekinuo državno pružanje osnovnih usluga. U zemlji je zbog katastrofalnog stanja i beskućništva nakon potresa izbila i kolera koja je zatim ubila još deset tisuća ljudi.

Prije pet godina zemlju je pogodio i uragan Matthew koji je uništio još 200 tisuća domova te je odnio više od 500 života.

VIDEO Ahmetović: Grmoja manipulira slučajem iz 2013., a Hekma je pedofil i idiot