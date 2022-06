Bačić: HDZ je spreman samo na izmjene koje se odnose na referendum

Danas su održana dva sastanka HDZ-a s predstavnicima oporbe vezano uz moguće promjene Ustava. Na jednom su sastanku bili predstavnici ljevice - Arsen Bauk (SDP), Ivana Posavec Krivec (SD) i Urša Raukar (Možemo!), dok su drugom sastanku prisustvovali predstavnici desnice - Marijan Pavliček (HS) te Stjepan Bartulica (DP) i Zlatko Hasanbegović) (DP). Sutra će se održati i treći sastanak s predstavnicima brojčano manjih zastupničkih klubova, kao i s nezavisnim zastupnicima.

- Moram reći da sam zadovoljan i optimističan što smo pristupili procesu izmjena Ustava, a hoće li one doista i biti usvojene, o tome ne bih govorio na temelju dojma. Pred nama je još posla. Na sastancima su svi klubovi tvrdili da je to doista velik iskorak kada su u pitanju referendumske inicijative. No hoćemo li u tome biti žrtve vlastitih ideoloških i svjetonazorskih stavova, to ne mogu reći - kazao je šef kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić nakon sastanaka s predstavnicima lijeve i desne oporbe vezano o pristupanju procesa promjene Ustava u dijelu kojim se regulira pitanje referenduma.

- Razgovarali smo s većim dijelom oporbe, a sutra ćemo nastaviti s ostalim klubovima. Promjene koje predlažemo isključivo se odnose na definiranje referendumskog okvira u Ustavu i Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu kako bismo Zakon o referendumu, koji je u proceduri u drugom čitanju, usvojili i kako bismo doista mogli reći da smo u Hrvatskoj uspostavili iznimno dobar pravni i zakonodavni okvir za provedbu referendumskih inicijativa. Naši su prijedlozi ili prihvaćeni ili primljeni na znanje. I nakon sutrašnjeg sastanka sa svim predstavnicima klubova i stranaka dostavit ćemo ta naša načelna stajališta. Dogovor je da ta načelna stajališta idući tjedan pretočimo u izmjene Ustava i izmjene Ustavnog zakona, da ih potom supotpišemo i onda uputimo Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav - najavio je Bačić, kako je prenijela Hina.

Dodao je i to da su istaknute još neke želje vezane s nekim drugim intervencijama u Ustav, no da HDZ nije sklon širenju tih promjena jer bi se onda išlo dosta široko te se u tom slučaju ne bi mogla uspostaviti dvotrećinska većina, a radi se o izmjenama svjetonazorske i ideološke naravi, oko čega se ne bi mogao postići konsenzus. Na pitanje jesu li predstavnici ljevice svoju potporu uvjetovali uvrštenjem prava žene na izbor u Ustav, Bačić je uzvratio:

- Oni jesu za predložene promjene oko referenduma, neki izričito, a neki malo manje izričito. Kako sam shvatio neki od njih bili bi zadovoljni kada bi se Ustavom definiralo pravo žene na prekid trudnoće. Pred nama je još nekoliko tjedana u kojima ćemo se oko toga dogovarati. No ponavljam, stav HDZ-a je taj da smo mi spremni samo na izmjene koje se odnose na referendum.

Bauk: Pravo žene na izbor na kraju će završiti u Ustavu

O tome kako je protekao sastanak HDZ-a s dijelom lijeve oporbe govorio je Arsen Bauk (SDP).

- Sastanak koji se održao bio je o eventualnim ustavnim promjenama koje bi se ticale referendumske materije, a možda i još nekih drugih dijelova Ustava oko kojih se može postići dogovor koji bi uključivao 101 glas u Saboru. Što se tiče prijedloga o referendumu on se dobrim dijelom poklapa s našim prijedlozima za promjenu Ustava iz 2013. i 2018., a eventualne razlike nisu takve da bismo u startu mogli reći da je to neki veliki problem. Što se tiče drugih tema, mi smo izrazili određenu zabrinutost za određena prava koja se u Hrvatskoj trenutačno krše, a željeli bismo ih na jasan način podignuti na ustavnu razinu. Kolege su to primile na znanje - kazao je Bauk ne želeći precizno odgovoriti hoće li SDP u nastavku razgovora postavljati bilo kakve uvjete.

Kako se HDZ već izjasnio da neće pregovarati o pravu žene na izbor, kako onda kanite dalje razgovarati, pitalo se dodatno Bauka, na što je on uzvratio:

- Ne bih bio toliko slobodan interpretirati stavove kluba zastupnika HDZ-a. Način na koji to pravo može doći u Ustav ili da budem precizan, način na koji se to pravo može podignuti na ustavnu razinu, nije samo da bude izrijekom navedeno u Ustavu prilikom ovih ustavnih promjena, nego to može biti i na druge načine koje predviđa Ustav. Da zaključim, što se tiče referenduma, to dobiva prolaznu ocjenu. Što se tiče drugih tema, nastavit ćemo razgovore. A što se tiče izvjesnosti ustavnih promjena, optimist sam da će i izmjene referenduma i pravo žene na izbor na kraju završiti u Ustavu, na ovaj ili na onaj način.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Sastanak vladajućih i lijeve oporbe oko ustavnih promjena

I dok komentar sastanka nismo uspjeli dobiti od Ivane Posavec Krivec (SD), Urša Raukar (Možemo!) reče kako je to bio tek prvi sastanak na koji je došla čuti što je na stolu.

- Sad čekamo da nam HDZ napismeno pošalje svoj prijedlog izmjena Ustava i Ustavnog zakona vezano uz referendum, o čemu ćemo onda raspravljati unutar našeg kluba i u stranci.

Kada smo je pitali je li spominjano i pitanje prava žene na izbor te je li se to navodilo kao mogući uvjet, Raukar je uzvratila:

- Nismo došli ni do kakvih uvjeta. No mi ćemo tek kada dobro proučimo HDZ-ov prijedlog oko promjena vezanih uz referendum vidjeti je li nam to sve prihvatljivo. Iako danas nismo govorili ni o kakvim uvjetovanjima, tema pobačaja postoji. Ipak, podsjećam kako je HDZ već u saborskoj raspravi kazao da oni unutar svoje većine i stranke nemaju konsenzus oko toga. Zato HDZ to vjerojatno sad i nije predlagao. Mogu tek reći da Ustav i Ustavni zakon treba mijenjati po pitanju referenduma, ali najprije treba vidjeti što to sve HDZ predlaže. Onda ćemo razgovarati.

Vrlo jasan uvjet Suverenista

Kada smo pak krenuli doznati kako je protekao drugi sastanak, onaj između HDZ-a i predstavnika Hrvatskih suverenista i Domovinskog pokreta, doznali smo da su Suverenisti postavili vrlo jasan uvjet.

- Branko Bačić najprije nam je predstavio njihov plan, što bi to HDZ htio uvrstiti u Ustav. Što se tiče referendumske inicijative, određenih pomaka ima. Posebice kada je riječ o smanjenju broja potrebnih potpisa za raspisivanje referenduma sa sadašnjih 10% od broja birača, odnosno sa 368 tisuća na 250 tisuća. Također, prema novom je zakonu predviđeno i da se rok za prikupljanje potpisa sa sadašnjih 15 dana produlji na 40 dana. A ispred kluba Suverenista kolegama iz HDZ-a jasno sam dao do znanja da promjenu Ustava možemo prihvatiti samo ako dođe do dodatnih izmjena u samom Ustavu. Naime, mi tražimo da se u Ustav unese članak kojim će se definirati prava zastupnika iz redova nacionalnih manjina. Mi smatramo da osam zastupnika iz redova nacionalnih manjina, koji za razliku od svih ostalih zastupnika imaju zajamčene mandate, imaju sva prava osim prava izglasavanja povjerenja i nepovjerenja Vladi te povjerenja ili nepovjerenja pojedinim ministrima. Odnosno, smatramo da o zastupnicima nacionalnih manjina ne može ovisiti parlamentarna većina jer već godinama hrvatske vlade ovise o glasovima zastupnika nacionalnih manjina. Znači, oni ne bi smjeli glasati o povjerenju ili nepovjerenju Vladi, kao ni o povjerenju i razrješenju pojedinih ministara. To je najpravednije i najdemokratskije rješenje. Time se ne smanjuje broj manjinskih zastupnika već oni samo ne bi mogli odlučivati u ova dva slučaja - kazao je Marijan Pavliček (HS) dodavši da sličan model već postoji u Mađarskoj.

Kako je HDZ reagirao na ovakav njihov zahtjev koji je ujedno i uvjet, pitali smo.

- HDZ je rekao da je njima trenutačno neprihvatljivo sve osim izmjene instituta referenduma. A mi ćemo prihvatiti prijedlog HDZ-a o izmjenama Ustava vezanim za referendum jedino ako HDZ prihvati i ovaj naš prijedlog o zastupnicima nacionalnih manjina. Ako se Ustav već mijenja, onda ga treba mijenjati korjenito, a ne samo pojedinačno. A kako mi ne želimo da u Ustavu bude ono što traži ljevica, pravo žena na izbor, o tome onda na sastanku nismo ni razgovarali - reče Pavliček.

Stjepan Bartulica kazao je tek to da su na sastanku upoznati s prijedlogom HDZ-a oko reguliranja referenduma i eventualnim promjenama Ustava.

- Bio je to konstruktivan sastanak. Nije bilo nikakvih ni dogovora ni zaključaka. Ja sam iznio naše primjedbe na postojeći izborni zakon koji ima puno nedostataka, ali to je jedna šira rasprava i nisam siguran da ćemo sad postići dogovor oko toga. A pitanje referenduma treba bolje regulirati nego što je to sada slučaj. Iako o dva HDZ-ova prijedloga u našem klubu još nismo obavili konzultacije, načelno mogu reći da referendumske inicijative treba olakšati, a ne otežati - kazao nam je Bartulica.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Klub zastupnika Mosta

Most s "gnušanjem odbio nemoralnu ponudu"

Most je pak odbio HDZ-ov poziv na sastanak.

- Zar nije oksimoron ići sjesti i razgovarati s lopovima o poštenom pristupu? Ići razgovarati s HDZ-om oko navodno pravednijeg referenduma kada su ti isti ukrali referendum prije mjesec dana - obrazložio je Božo Petrov (Most) na konferenciji za medije njihovu odbijenicu HDZ-u optuživši HDZ da je u posljednjih deset godina "ukrao dva referenduma" pa da ta stranka ne može sad biti promotor zaštite referenduma.

- Ovo je nemoralna ponuda koju mi s gnušanjem odbacujemo, a oni koji pristaju na tu nemoralnu ponudu politički se potpuno diskvalificiraju. Poziv na raspravu o ustavnim promjenama je ciničan. Kada HDZ poziva poziva na te razgovore to je kao da lisica poziva na razgovor o boljim modalitetima zaštite pilića. Oni koji odu na takav razgovor kvalificiraju se kao hijene - poručio je Mostov Nino Raspudić, dok je zastupnica iz istog kluba Marija Selak Raspudić ustvrdila kako HDZ želi dati svu moć referendumskog izjašnjavanja u ruke Ustavnom sudu, a da je taj isti sud nedavno zaključio “kako su građani potkapacitirani da bi se mogli izjašnjavati na referendumu". Optužila je HDZ da želi uništiti ključni demokratski alat u društvu, a to je referendumsko izjašnjavanje.