Autobus krenuo za Njemačku s dva putnika: Nas 35 je čekalo cijelu noć

Autobus Čazmatransa u utorak je iz Zagreba krenuo u Njemačku sa samo dva putnika, a njih 35 ostalo je čekati na kolodvoru.

Naime, s perona 502 autobus na liniji Zagreb - München - Ingolstadt - Nürnberg trebao je krenuti u 22.45 sati, a neki su ga čekali već od 21.30 sati, pišu 24 sata. Međutim, autobus se nije pojavio.

– Na peron je stiglo 35 putnika i ja sam bila među njima. Čudili smo se kako autobus ne dolazi jer je već prošlo vrijeme polaska. Poludjeli smo kad smo saznali da je već otišao – rekla je jedna ljutita djevojka.

Autobus je prema Njemačkoj krenuo s perona 202, a da je vozač krenuo s pogrešnog perona potvrđeno je iz Čazmatransa.

– Morala sam se ispričavati šefu jer cijeli tjedan neću doći na posao – rekla je djevojka koja je, unatoč kupljenoj karti za Njemačku, ostala u Hrvatskoj. Autobus su, dodaje, čekali do dugo u noć.

– Istina je, naš je vozač doista tu večer autobusom krenuo s pogrešnog perona te dobar dio putnika ostavio u Zagrebu. Ipak, želimo naglasiti da krivac za ovaj slučaj nije naš vozač već jedan mlađi radnik iz suradničke kompanije Croatia bus koji je taj dan radio dispoziciju. On je pogrešno našeg vozača uputio na krivi peron te mu kazao kako ga čekaju dva putnika – rekli su za Jutarnji list iz Čazmatransa i dodali kako planiraju obeštetiti putnike i mole da se kratkim prigovorom jave na njihov službeni email “reklamacije@cazmatrans.hr”.

– Kad sam shvatila da ništa od autobusa, zvala sam roditelje koji žive u Kutini da dođu po mene. Doma sam došla u pola tri u noći, a niti četiri dana nakon slučaja nitko mi se nije javio iz Čazmatransa kako bi se ispričao i obeštetio me. Pa što je to? Mi smo svi platili karte i čekali do kasno u noć – požalila se djevojka koja će do Njemačke sada morati ići avionom ako pronađe slobodno mjesto.