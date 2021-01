Austrijanci zabrinuti: 'Imamo već 100 sumnjivih slučajeva u zemlji'

Razantno širenje britanske mutacija koronavirusa B.1.1.7 i zbog toga „vrlo alarmantno raspoloženje u cijeloj Europi“ bila je glavna tema na današnjoj konferenciji za novinare koju je održao ministar zdravlja Rudolf Anschober zajedno s dvoje poznatih austrijskih stručnjaka virologa Andreasom Bergthalerom(Research Center for Molecular Medicine) i Christinom Nicolodi.

Anschober je rekao da iako su aktualne brojke novozaraženih u Austriji stabilne, ljude treba pripremiti na „daljnja teška vremena“.

"Mjere lockdowna djeluju, ali još nismo tamo gdje bi trebali biti“, istakao je dodavši: "Bojim se da sljedeći tjedni neće biti jednostavniji“. Napomenuo je kako je u svijetu već 85 milijuna oboljelih od koronavirusa i gotovo dva milijuna umrlih. Potom je izvijestio o aktualnoj epidemiološkoj situaciji u Austriji.

"U proteklih 24 sata zabilježeno je 1.528 novozaraženih, a daljnjih 66 osoba je umrlo. Trenutačno od koronavirusa aktivno boluje 18.785 osoba, od čega je njih 2.042 hospitalizirano, uključujući 337 u intenzivnoj njezi, iako je naš cilj maksimalno 200. Trenutačno reprodukcijski faktor iznosi 0,97, a sedmodnevna incidencija 149 zaraženih na 100.000 stanovnika“, rekao je austrijski ministar zdravlja.

Posebno je naglasio kako nadu vidi u cijepljenju sve većeg broja stanovnika.

"Do danas navečer Austrija će imati 87.000 cijepljenih, a do sljedećeg utorka će ih biti 100.000“, dodao je. Napomenuo je kako je zanimanje Austrijanaca za cijepljenje sve veće, ustvrdivši da je "očito došlo do preokreta u njihovom raspoloženju, kada se radi o spremnosti za cijepljenje“. Izvijestio je kako je Austrija u startu dobila na raspolaganje 180.000 doza BioNTech cjepiva i 10.000 Moderninog.

Anschober je rekao da dok cijepljenje ne poprimi šire razmjere, važno je masovno testiranje, te da je samo ovaj tjedan od ponedjeljka do petka u Austriji testirano 780.000 ljudi. Ministar se posebno osvrnuo i na galopirajuću britansku mutaciju koronavirusa, koja ga, kako je istakao, „izuzetno zabrinjava“.

"Mutirajući virus masovno se je proširio. Ni Austrija nije otok blaženih i također je pogođena“, rekao je napomenuvši kako se u Austriji trenutačno istražuje već „100 sumnjivih slučajeva“.

Virolog Bergthaler je rekao kako je „mutacija virusa iz Engleske u svakom slučaju 50 posto zaraznija od ranijih sojeva“, što znači da jedna zaražena osoba sada zarazi 1,5 drugih osoba. Napomenuo je kako je mutirajući engleski virus „ mnogo više rasprostranjen nego što to pokazuju brojke“ i da se je posebno brzo proširio u Velikoj Britaniji, Irskoj i Slovačkoj, a da i Danska trenutačno već ima 1.000 slučajeva, te Švicarska 6.

Bergthaler je istaknuo kako će se uz sekvenciranje genoma virusa pri testiranju sada uvesti i provjera otpadnih voda pri postrojenjima za pročišćavanje. Poručio je kako ovo nije sigurno "posljednja mutacija virusa“ dodavši: "To je poziv na buđenje. Jer što se ljudi češće zaraze, to i virus ima više šansi za mutiranje“. Pojasnio je kako je sekvenciranje "kompleksna analitička metoda, koja traje sedam dana“.

Virologinja Nicolodi je rekla kako se engleski mutirajući virus znatno brže prenosi, čak do 70 posto, te da ova varijanta ukazuju na 17 mutacija, a južnoafrička na 12.

Svi govornici, kako ministar Anschober tako i dvoje stručnjaka virologa odaslali su zajedničku poruku Austrijancima koja glasi: smanjiti socijalne kontakte, nositi zaštitne maske, držati propisani fizički razmak i pridržavati se higijenskih mjera.