Austrijanci zabrinuti: 327 novozaraženih od jučer, čak 178 u Beču, Kurzovo obraćanje naciji u petak

Austrija je u srijedu ujutro ponovno osvanula s 327 novih slučajeva zaraze koronavirusom u proteklih 24 sata, od čega njih čak 178 otpada na Beč. Među novozaraženima, 16 osoba su povratnici s odmora u inozemstvu: 4 iz Turske, po 2 osobe iz Njemačke, Hrvatske, Španjolske i Cipra, po 1 iz Srbije, Italije i Kosova te jedna domaća osoba iz austrijske pokrajine Koruške.

U većini slučajeva riječ je o mlađim osobama između 20 i 29 godina. Nakon Beča s 327 novozaraženih, koji je glavni grad i pokrajina, koronom najzaraženije pokrajine u posljednja 24 sata su Gornja Austrija ( 49), Tirol (33), Donja Austrija (22), Salzburg (18), Štajerska (12), Vorarlberg (6), Koruška (5) i Gradišće (4). Prema podacima Ministarstva zdravlja od srijede prijepodne trenutačno u Austriji od koronavirusa aktivno boluje 3.155 osoba.

Na bolničkom liječenju je 141 pacijent, uključujući 23 u intenzivnoj njezi. U pola godine pandemije do danas u Austriji je zabilježeno 26.033 oboljelih, 22.145 ozdravljenih i 733 preminulih. Kako broj novozaraženih u Austriji iz dana u dan sve više raste, i već dugo je riječ o troznamenkastom broju, a uskoro bi trebala početi i nova školska godina i stići jesen, austrijski kancelar Sebastian Kurz najavio je za petak svoje obraćanje naciji. Drugo po redu, od početka pandemije i koronakrize.

Mediji špekuliraju, da bi to drugo kancelarovo obraćanje Austrijancima moglo biti i najava priprema za drugi val zaraze s pozivom na ponovnu zajedničku borbu i odgovornost kako Covid-19 ne bi zapljusnuo odnosno potpio Austriju. Uz najavu kancelarovog obraćanja, mediji u srijedu također izvještavaju kako je „gotovo svuda u Europi zabilježen ponovni rast broja zaraženih i da iznimaka ima vrlo malo“. Kao jedina pozitivna iznimka navodi se Letonija sa samo 14 novih slučajeva zaraze koronavirusom u proteklih 14 dana. Za razliku od zemalja Zapadnog Balkana, koje mediji nazivaju „novim korona-Hotspotsom“ Covid-19 zaraze u Europi.

Za Hrvatsku se piše da u prosjeku zadnjih sedam dana ima 1.655 novih slučajeva zaraze, Bosna i Hercegovina oko 2.000, a znatno manja Crna Gora 293. Vezano uz rast broja novozaraženih diljem Europe austrijski mediji prenose izjavu bavarskog premijera Markusa Södera da je s obzirom na zabilježen rastući broj novih slučajeva zaraze u Bavarskoj odnosno Njemačkoj „drugi val koronavirusa već ovdje“.

Izvještavaju i o Marseilleu, drugom najvećem francuskom gradu koji je ponovno uveo obvezu nošenja maski, o Španjolskoj i njenoj vojsci koja je pritekla u pomoć nadležnim tijelima u brzom otkrivanju lanaca zaraze, lociranju i izolaciji, o Barceloni, turističkoj metropoli u kojoj je zabranjeno okupljanje više od 10 osoba, itd.

Mediji također pišu i o rezultatima dosadašnjih stručnih analiza koje su pokazale da su mnogi zaraženi isplivali na površinu, samo zato jer se je puno više testiralo nego na početku pandemije. A sada se to radi ciljano, klasterima, pa se posebice testiraju one skupine osoba koje su bile ili zalaze u noćne i disko klubove, ovisno o kojoj se zemlji radi, i da li je to tamo uopće dozvoljeno, te učesnike obiteljskog i društvenog partijanja.

Ono što su analize već pokazale i posve je jasno je činjenica da je sve više osoba mlade generacije zahvaćeno zarazom i da „prosječna dob novozaraženih pada iz tjedna u tjedan, te da kod većine pozitivno Covid-19 testiranih osoba je zaraza prošla bez da su imali simptome tog opasnog, prenosivog oboljenja“.