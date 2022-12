Austrijanci će u naredna tri dana na božićne poklone potrošiti 300 milijuna eura

Naše će trgovine u naredna tri dana napraviti promet od oko 300 milijuna eura”, rekao je za domaće medije Rainer Will iz austrijske Udruge trgovaca. Mnogi se pitaju zašto baš u naredna tri dana? Odgovor glasi, jer je sutra u Austriji katolički državni blagdan (svetkovina Bezgrešnog začeća blažene Djevice Marije) i neradni dan, kojeg su mnogi spojili s petkom i subotom, kako bi na vrijeme obavili kupovinu božićnih poklona za svoje najmilije.

A na najmilijima Austrijanci ne štede i prema dosadašnjim pokazateljima izdvojiti će i ove godine negdje oko 1,8 milijarde eura. Dakle prosječno 330 eura po osobi. Poprilična suma, ako se uzme u obzir da su krizna vremena i da mnogi u ovoj alpskoj zemlji tvrde da im je zlo kada vide račune za struju i plin s enormnim poskupljenjima. A gdje je tek hrana, gorivo itd.

Očito Austrijanci još uvijek imaju poprilične ušteđevine, u banci ili u čarapi.

To je bilo vidljivo, kako navode mediji, već i jučer u središtu Beča, gdje se je pred trgovinama s luksuznim proizvodima svjetski poznatih dizajnera i proizvođača kao što su Louis Vuitton, Cartier & Co. stajalo pred trgovinom u dugačkim redovima. Dakle, novaca ima.

Unatoč očekivanju trodnevnog shopping rekorda u Austriji narednih dana, Will iz Udruge trgovaca morao je ipak priznati da kupovina u nedavnoj akciji “Crni petak”, kao i subota prvog Adventa nije baš bila tako uspješna kako su trgovci planirali. Međutim, ono što Willu i njegovim trgovačkim kompanjonima ulijeva dodatnu nadu je podatak da čak 4 milijuna ljudi u devetmilijunskoj Austriji kupuje uglavnom vikendom. Uz to, također i činjenica da je Austrijancima na bankovni račun sjela 14. plaća, namijenjena Božićnim blagdanima, što im omogućava “juriš na dućane”.

A u trgovinama nema što nema, tvrde trgovci. Jedino što nedostaje u dovoljnim količinama je najnoviji iPhone 14. To je jedino gdje je potražnja trenutno veća od ponude.

Aktualni podaci pokazuju da se je, obzirom na krizni modus, pojavio novi trend kupnje kod Austrijanaca, a to je „kupujem sve što ima veze s toplinom”. Taj su trend, kako ističu mediji, donijeli sa sobom, uznapredovala energetska kriza i ogromna poskupljenja. Kako trgovci napominju najbolje se prodaju pokrivači na grijanje, uključujući one na električni pogon, te pidžame i posteljina od toplog flanela.

Ono što su također pokazali objavljeni podaci je da će svaki Austrijanac ove godine za prosječno potrošenih 330 eura po osobi za božićne poklone, upakirati sedam poklona. Da li za sedam osoba, ili će neka osoba dobiti možda dva ili više, nije poznato. A kada smo kod poklona, mnogi od njih, stižu onima kojima su namijenjeni, poštom. Kako izvještavaju mediji austrijska Pošta trenutno otpremi do milijun paketa dnevno na razne adrese diljem Europe i svijeta. Kako bi na vrijeme stigli do Božića, paketi iz Austrije za zemlje države članice Europske unije, pa tako i Hrvatsku, primaju se još samo do 19. prosinca. Za tuzemni promet, dakle unutar Austrije do 21. prosinca. A za sve ostale zemlje, pošiljke se moraju slati još znatno ranije.