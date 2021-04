Atraktivan posao: Stigao je rekordan broj ponuda za jednu od najvažnijih pruga u Hrvatskoj

U HŽ Infrastrukturi danas popodne napokon su otvorene ponude na javnom natječaju za radove na građevinskom i elektroenergetskom željezničkom infrastrukturnom podsustavu projekta rekonstrukcije postojećeg i gradnje drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac. Na taj natječaj, procijenjene vrijednosti radova 2,04 milijarde kuna plus PDV, stiglo je čak 15 ponuda! Najnižu ponudu dao je konzorcij kineskih tvrtki, i to gotovo dvostruko manju od procijenjene vrijednosti radova.

Slovenski konzorcij koji predvodi Kolektor Koling dao je ponudu vrijednu 2,3 milijarde kuna, austrijski Swietelsky ponudio je 1,91 milijardu kuna, a također austrijski Strabag taj bi posao obavio za 1,71 milijardu kuna. Španjolska Comsa ponudila je 1,92 milijarde kuna, a Aldesa, također iz Španjolske, 1,75 milijardi. Turska tvrtka Alsim Alrko ponudila je 2,45 milijardi kuna, a njihovi zemljaci iz tvrtke Celikler 1,94 milijarde kuna. Još jedna turska tvrtka, Kolin Insaat, ponudila je 1,72 milijarde kuna, a Cengiz, također iz Turske, taj bi posao odradio za 2,41 milijardu kuna. Hrvatski Rading dao je najskuplju ponudu – 2,91 milijardu kuna. Konzorcij koji predvodi hrvatski DIV ponudio je 1,81 milijardu kuna, a grčki Avax 2,21 milijardu kuna. Ponuda tvrtke China Road nad Bridge Corporation (CRBC) vrijedna je 2,29 milijardi kuna, a konzorcija koji predvodi turski Tasyapi 1,82 milijarde kuna. Kineski konzorcij koji predvodi China Railway Eryuan Engineering (CREE) dao je najnižu ponudu – 1,28 milijardi kuna.

Neki već rade u Hrvatskoj

Od ovih 15 ponuditelja neki su već dobili poslove u Hrvatskoj. CRBC tako gradi Pelješki most, Cengiz prugu od Križevaca do mađarske granice, a Avax gradi pristupne ceste Pelješkom mostu, kao i Strabag koji je već godinama na hrvatskom građevinskom tržištu. Španjolska Comsa već je dobivala poslove gradnje i obnove hrvatskih pruga. DIV je pak dio konzorcija koji radi na dionici Dugo Selo – Križevci.

Ponude na ovom natječaju napokon su otvorene, kao što smo napisali na početku, jer je na natječajnu dokumentaciju bilo rekordnih devet žalbi, kao što je pristiglo i rekordnih 15 ponuda. A to je još jedan pokazatelj koliko je ovaj posao atraktivan za građevinske tvrtke iz cijele Europe, kao i iz Kine. Natječaj je objavljen još početkom rujna prošle godine, a prvi rok za otvaranje ponuda bio je početak studenoga, no zbog brojnih žalbi to se razvuklo sve do danas.

Foto: Večernji list Ilustracija - pruga Hrvatski Leskovac – Karlovac

Dionica Hrvatski Leskovac – Karlovac dio je željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka koja je jedna od najvažnijih u Hrvatskoj jer povezuje glavni grad Zagreb s najvažnijom hrvatskom jadranskom lukom u Rijeci. Željeznička pruga Zagreb – Rijeka također je dio Mediteranskog TEN-T koridora, pravca Rijeka – Zagreb – Budimpešta i dio željezničkoga teretnoga koridora 6. Prema podacima HŽI-ja, realizacijom tog projekta povećat će se konkurentnost luke Rijeka poboljšanjem njezine prometne povezanosti s tržištima Srednje Europe. Također, projekt će pridonijeti unapređenju prigradskog prijevoza gradova Zagreba i Karlovca.

Do 160 km na sat

Polazna točka dionice Hrvatski Leskovac – Karlovac je Hrvatski Leskovac koji se nalazi na početku željezničke pruge Zagreb – Rijeka, oko 10,7 km od zagrebačkog Glavnog kolodvora. Rekonstrukcijom postojećeg i gradnjom drugog kolosijeka na dionici dugoj 44,02 kilometra pruga će na tom dijelu biti osposobljena za najveću dopuštenu brzinu od 160 km/h, izuzev na području Mavračića, Jastrebarskog i Karlovca gdje će ona biti 120 odnosno 140 km/h zbog prostornih ograničenja. Sadašnja jednokolosiječna elektrificirana pruga 25 kV AC 50 Hz provedbom projekta postat će dvokolosiječna.

HŽI je uz nadmetanje za građevinske i elektroenergetske radove na pruzi Hrvatski Leskovac – Karlovac paralelno objavio i natječaj za radove na prometno-upravljačkom i signalno-sigurnosnom željezničkom infrastrukturnom podsustavu, koji je vrijedan 266 milijuna kuna. Rok za podnošenje ponuda na tom je natječaju zbog četiri podnesene žalbe bio pomaknut na 15. travnja ove godine, no u međuvremenu su stigle nove dvije žalbe pa je otvaranje ponuda odgođeno dok se ne donesu odluke o tim žalbama